Dünyanın en pahalı tablosu olan Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi’si NFT olarak satışta

*NFT NEDİR?

İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.