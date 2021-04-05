Dünyanın en pahalı tablosu olan Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi’si NFT olarak satışta

ntv.com.tr 05.04.2021 - 11:14
Salvator Mundi NFT’si, Opensea adlı dijital eserler açık artırma platformunda müzayedeye çıkarıldı.
NFT’nin satışından elde edilen gelir, Ben Lewis ile Lewis’in kitabında anlattığı ve yağlı boya tabloyu 2005’te vergisiyle 1175 dolara satan, eline 700 dolar geçen Hendry Ailesi arasında bölüştürülecek.
SALVATOR MUNDI'NİN HİKAYESİ
The Last Leonardo kitabında Lewis, Salvator Mundi'nin "heyecan verici hikayesini" anlattı ve tablonun stüdyodan Christie’s müzayede evine sevkiyatına ve satış sonrası gözden kaybolmasına kadar olan yolculuğunu anlattı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından rekor fiyata satın alındıktan sonra gizemli bir şekilde kayıplara karışan Salvator Mundi tablosu, Haziran 2019’da Prens'in lüks yatında ortaya çıkmıştı. Şimdi Lewis, Crypto Leonardo takma adı altında Salvator Mundi'yi dönüştürerek yeni bir bölüm başlatıyor.
NFT İÇİN BEKLENTİ 450 MİLYON DOLAR
Salvator Metaversi adlı NFT’si için Lewis, “Salvator Mundi'nin orijinal ismi dünyanın tadı anlamına geliyor. Metaversi, blockchain ve kripto para biriminin hakim olduğu genişletilmiş çevrimiçi etki alanı olan yeni dünyaya bakıyor” açıklamasını yaptı.
Lewis NFT’si için hedeflediği satış fiyatının 450 milyon dolar (234,043 Ethereum) olduğunu belirtti.
Lewis, “Eğer satmazsa, en azından sanat piyasasının karmaşıklıklarının farkında olmayan ailelerin küçük bir gelir için yadigâr sattığı ve yeniden satış ücreti almadığı sanat piyasasının çılgın aşırılıklarına ve adaletsizliklerine dikkat çekmek istiyorum” dedi.
İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.