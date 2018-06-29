Dünyanın en ünlü otomobili satışa çıkıyor (Sinema tarihine damga vuran otomobiller)
İnfgiliz ajan James Bond serisinin 1964 yapımı üçüncü filmi Goldfinger'a damga vuran Aston Martin satışa çıkıyor. 'Dünyanın en ünlü otomobili' etiketiyle satışa çıkan araç, filmlere damga vuran otomobilleri gündeme getirdi. Birçok filmde neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz otomobil modelleri, kimi zaman uçurumdan atlayarak sanat uğruna kendilerini feda ediyor; kimi zaman da robota dönüşerek dünyayı kurtarıyorlar. Sinema tarihi boyunca binlerce arabayla karşılaştık. Bazılarını hala unutamamışken bazıları da aklımızından bir anda silindi. Ancak kimi arabalar var ki en az filmler kadar efsaneleşti. Onlar her ne kadar Oscar’a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. Karşınızda sinema tarihinin ikonik arabaları...
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1Tüm dünyada ilgiyle izlenen James Bond serisinden 1964 yapımı Goldfinger için özel olarak üretilen Aston Martin marka otomobil satışa çıkıyor.
Kurşun geçirmez kasası, sis atma sistemi, dönerek değişebilen plakalar, yolcu fırlatma mekanizması gibi özellikleri olan ve günümüze kadar Bond modifiyeli olarak ulaşabilen 3 otomobilden biri olan 1963 model Aston Martin DB5 için 4-6 milyon dolar isteniyor.
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2İşte sinema tarihine damga vuran otolobiller...
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3The Art of Racing in the Rain (Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı) / Ferrari 250 Testa Rossa
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4The Dukes of Hazzard (2005)
1969 Model Dodge Charger "General Lee"
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5Bumblebee / Volkswagen Beetle
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6Gone in 60 Seconds (1974)
1967 Model Shelby Mustang GT500 "Eleanor"
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7The Transporter (2002)
2004 Audi A8 6.0 Quattro
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8Smokey and the Bandit (1977)
1977 Model Pontiac Firebird Trans Am
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9Death Proof (2007)
1971 Model Chevrolet Nova SS
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10Transformers
Peterbilt 379 /
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11Mad Max Serisi (1979-1985)
1973 Model Ford Falcon XB GT Coupe "V8 Interceptor"
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12
Fast And Furious
1970 Dodge Charger
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13Ferris Bueller's Day Off (1986)
1961 Model Ferrari GT250 SWB California Spider
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14Casino Royale (2006)
2007 Aston Martin DBS
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15The Dark Knight Üçlemesi (2005-12)
Tumbler Batmobil
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16The Italian Job (1969)
1967 Model Austin Mini Cooper S 1275
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17Back to the Future (1985-1990)
Delorean DMC-12
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18Hayalet Avcıları / Ghostbusters (1984-89)
1959 Model Cadillac Miller Meteor "Ecto 1"
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19The Blues Brothers (1980)
1974 Model Dodge Monaco Bluesmobile
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20Bullitt (1968)
1968 Model Ford Mustang GT 390 Fastback (Bullitt)
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21The Spy Who Loved Me (1977)
1976 Model Lotus Esprit S1 "Islak Nellie"
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22American Graffiti (1973)
1932 Model Ford Coupe
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23Vanishing Point (1971)
1970 Model Dodge Challenger R/T
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24Christine (1983)
1958 Model Plymouth Fury (Christine)
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25Le Mans (1971)
1970 Model Porsche 917
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26Starsky & Hutch (2004)
1974 Model Ford Gran Torino
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27A-Takımı / The A-Team (2010)
1994 Model GMC Vandura
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282 Fast 2 Furious (2003)
2002 Nissan Skyline GT-R R34
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BONUS: FİLMLERE ÖZEL TASARIMLAR
Blade Runner 2049 (2017)
Endüstri mühendisi Syd Mead ve tasarımcı Gene Winfield‘ın imzasını taşıyan tasarımlarıyla Spinner‘ların en önemli özelliği dikey kalkış/iniş sağlayan sistemleri.
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30
Minority Report (2002)
2054 model bu araç, göz alıcı kırmızı rengi ve muhteşem tasarımıyla olduğu kadar kendi kendini sürebilme, konuşarak kumanda edilme ve yolcuların kişilik ve ruh haline göre müzik seçebilme gibi teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.
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31
TRON: Legacy (2010)
Daniel Simon’un, tasarladığı Light Runner adındaki bu otomobil / motorsiklet mayın döşeyen ve roket atan silahlara sahip.
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32Transformers / 1977 Chevrolet Camaro