Dünyayı değiştiren kitaplar
BBC yaptığı bir ankette 35 ülkeden 108 isme, insanların düşüncelerini şekillendirdiğini düşündükleri kitapları sordu. Destanlardan öykülere uzanan 100 kitaplık listedeki eserlerin 23’ü kadın yazarlara ait.
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Aralarında yazar, akademisyen, gazeteci, eleştirmen ve çevirmenin olduğu 35 ülkeden 108 isimle bir anket yapıldı ve insanların düşüncelerini şekillendirdiğini düşündükleri eserler hakkında fikirlerini sordu.
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2100 kitaplık listede 33 farklı dilden roman, şiir, masal ve oyun içeriyor. Listede, Homeros’un Odysseia destanı ilk sıraya yerleşti. Amerika’da yaygın olarak okunan ilk siyasi içerikli roman olarak bilinen Tom Amca’nın Kulübesi de sıralamada var. Frankenstein, 1984 ve Parçalanma da romanlar da ilk beşe girdi.
Burada iki kadın yazar yer alırken, ilk 100’e giren eserlerin 23’ü kadın yazarlara ait.
En fazla ismi anılan yazarlar ise kişi başına üç hikâyeyle Shakespeare, Virginia Woolf ve Franz Kafka oldu. Listedeki hikâyeler arasında dünya çapında az bilinenler de var. Listenin ilk 10’una giren kitaplar ise şöyle:
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3Burada iki kadın yazar yer alırken, ilk 100’e giren eserlerin 23’ü kadın yazarlara ait.
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4En fazla ismi anılan yazarlar ise kişi başına üç hikâyeyle Shakespeare, Virginia Woolf ve Franz Kafka oldu. Listedeki hikâyeler arasında dünya çapında az bilinenler de var. Listenin ilk 10’una giren kitaplar ise şöyle:
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510. İlyada - Homeros (MÖ. 8’inci yüzyıl)
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69. Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel García Márquez (1967)
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78. Hamlet - William Shakespeare (1603)
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87. Don Kişot - Miguel de Cervantes (1605-1615)
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96. Binbir Gece Masalları - (8-18’inci yüzyıl)
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105. Parçalanma - Chinua Achebe (1958)
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4. 1984 - George Orwell (1949)
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123. Frankenstein’ - Mary Shelley (1818)
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132. Tom Amca’nın Kulübesi - Harriet Beecher Stowe (1852)
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141. Odysseia - Homeros (MÖ. 8’inci yüzyıl)