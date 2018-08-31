Dünyayı değiştiren kitaplar

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100 kitaplık listede 33 farklı dilden roman, şiir, masal ve oyun içeriyor. Listede, Homeros’un Odysseia destanı ilk sıraya yerleşti. Amerika’da yaygın olarak okunan ilk siyasi içerikli roman olarak bilinen Tom Amca’nın Kulübesi de sıralamada var. Frankenstein, 1984 ve Parçalanma da romanlar da ilk beşe girdi.



Burada iki kadın yazar yer alırken, ilk 100’e giren eserlerin 23’ü kadın yazarlara ait.



En fazla ismi anılan yazarlar ise kişi başına üç hikâyeyle Shakespeare, Virginia Woolf ve Franz Kafka oldu. Listedeki hikâyeler arasında dünya çapında az bilinenler de var. Listenin ilk 10’una giren kitaplar ise şöyle: