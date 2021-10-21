Dünyayı gezerek gösteri yapan Arjantinli ikizler Türkiye'de

Emilio, zamanla dünyayı keşfetmeyi ve hayat hakkında daha fazla şeyler öğrenmeyi istediklerini vurgulayarak, "Gösteri yapmaya başladıktan sonra insanları mutlu etmeyi hayat amacı edindik. Bu bizim için bir hayale dönüştü. Bu süreçte yeni diller ve tecrübeler öğrenmekle birlikte jonglörlük yeteneğimizi de keşfettik. Zamanla yeni yerlere seyahat etmek bir alışkanlık haline geldi. Yolculuğumuz hala devam ediyor ve biz mutlu olmaya, yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Bu öğrenme, yeni beceriler edinmenin dışında farklı kültürler, farklı insanlar tanımayı içeriyor" dedi.

Kazanç elde etmenin kendileri için önemsiz olduğunu aktaran Leandro ise "Dünyada birçok farklı hayat var. İnsanlar bizi gördüklerinde mutlu oluyorlar. Ve zamanla bu karşılıklı olmaya başladı. İnsanlar karşılık vermeleri gerektiğini düşünseler de bu bizim için her zaman ikinci planda. Önemli olan insanları mutlu etmek, çocukları gülümsetmek ve insanlara, 'Bu kişiler benim günümü değiştirdi' dedirtebilmek. İnsanların gülümsemeleri bu işi ömür boyu yapabileceğimizi hissettirdi" ifadesini kullandı.