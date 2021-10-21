Dünyayı gezerek gösteri yapan Arjantinli ikizler Türkiye'de

Haberler - Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 12:22
Arjantin'in başkenti Buenos Aires şehrinde yaşayan 36 yaşındaki tek yumurta ikizleri Emilio ve Leandro Ponce, uzun yıllar hayatlarını turizm sektöründe rehberlik yaparak sürdürdü.
İşleri dolayısıyla dünyanın birçok yerine seyahat yaptıkları sanatçı ve gösteri ekipleriyle tanışan ikizler, animasyon ekiplerinde çalışmaya başladı.
Bu süreçte müzik, dans ve sirk gösterilerine ilgi duyan ikizler aldıkları eğitimle "İkizler Gezisi" adı altında kendilerine özgü bir şov oluşturdu.
Antalya'da Kaleiçi Old Town Festivali'ne katılan ikizlerden Emilio, uzun yıllar çalıştıkları farklı sektörlerin yanı sıra gösteri sanatlarına ilgi duyduklarını anlattı.
Yeni beceriler kazanmaya başladıkça kendileri için özel bir şov planladıklarını söyleyen Emilio, sirk gösterisi ve canlı müzik üzerine çalıştıklarını belirtti.
"İNSANLARIN GÜLÜMSEMELERİ BU İŞİ ÖMÜR BOYU YAPABİLECEĞİMİZİ HİSSETTİRDİ"
Emilio, zamanla dünyayı keşfetmeyi ve hayat hakkında daha fazla şeyler öğrenmeyi istediklerini vurgulayarak, "Gösteri yapmaya başladıktan sonra insanları mutlu etmeyi hayat amacı edindik. Bu bizim için bir hayale dönüştü. Bu süreçte yeni diller ve tecrübeler öğrenmekle birlikte jonglörlük yeteneğimizi de keşfettik. Zamanla yeni yerlere seyahat etmek bir alışkanlık haline geldi. Yolculuğumuz hala devam ediyor ve biz mutlu olmaya, yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Bu öğrenme, yeni beceriler edinmenin dışında farklı kültürler, farklı insanlar tanımayı içeriyor" dedi.
Leandro, seyahatlerinde 40'tan fazla ülkeyi ziyaret ettiklerini ifade ederek Türkiye'ye ikinci kez geldiklerini söyledi.
"BİZCE DÜNYADAKİ EN KONUKSEVER ÜLKE TÜRKİYE"
Türkiye'nin dünyada en iyi ağırlandıkları ülke olduğunu belirten Leandro, "Türkiye bizim için çok özel bir ülke. İstanbul, Ordu, Samsun, Eskişehir, Mersin, Gaziantep, Hatay'da bizi çok güzel ağırladılar. Bizce dünyadaki en konuksever ülke Türkiye. Burayı ilk kez ziyaret ediyorsanız size ne kadar iyi davrandıklarını göreceksiniz. Kaleiçi Old Town festivali kapsamında Türkiye'yi ikinci kez ziyaret ettik. Festivalde performansımızı sergiledik. Burada bir festival düzenlenmesi inanılmaz. Burası sihirli bir yer gibi, çok iyi vakit geçirdik" dedi.