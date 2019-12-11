'Duvara bantlanmış muz' eserini alan çift konuştu

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın ‘Komedyen’ adı verilen 'Duvara bantlanmış muz' çalışması, ABD'de bir sanat galerisinde 120 bin dolara (yaklaşık 700 bin TL) alıcı buldu.
Eserin üç versiyonundan birini 120 bin dolara satın alan, Miami’de yaşayan Billy ve Beatrice Cox çifti, Page Six’e yaptıkları açıklamada kararlarını savundu.
Dow Jones hisselerini News Corp.’a 5 milyar dolara (yaklaşık 30 milyar TL) satan Bancroft ailesinin mirasçılarından biri olan Billy Cox, “Eserin sanat ve toplumumuz hakkında yarattığı tartışma sonrası onu almaya karar verdik. Risk aldığımızı biliyorduk ama nihayetinde Cattelan’ın muzunun ikonik bir tarihi nesne olacağını hissediyoruz” dedi.
Eseri ünlü sanatçı Andy Warhol’un “Campbell Çorba Konserveleri” işiyle karşılaştıran çift, Warhol'ın eserinine de ilk ortaya çıktığında sanat çevrelerinin güldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: “Eseri sanat dünyasının tek boynuzlu atı olarak gördük ve onun sonsuza kadar kamuya açık olmasını sağlamak, tartışmaları devam ettirmek ve kamusal alanda süresizce düşünceleri ve duyguları kışkırtmak için onu satın aldık" ifadelerini kullandı.
Eseri yakında bir müzeye bağışlamayı düşündüklerini de belirten çift, muzun çürüme nedeniyle iki günde bir değiştirileceğini de söyledi.
Gürcistan doğumlu ABD'de yaşayan performans sanatçısı David Datuna haftasonu Miami'deki Art Basel sanat fuarında sergilnen eseri duvardan sökerek yemişti. Olay sırasında "Sanat performansı... Aç sanatçı..." diyen Datuna hakkında herhangi bir şikayette bulunulmasa da eser sergilendiği yerden kaldırılmıştı. New York'a döndüğünde konuyla ilgili basın toplantısı yapan Datuna "Bu vandalizm değil. Performans sanatıydı. Kesinlikle pişman değilim" dedi.
Eseri yemeden önce 2 saat boyunca acıkmayı beklediğini de söyleyen Datuna "Bu bir muz değil. Bir kavram. Ben sadece sanatçının kavramını yedim. Sanırım tarihte ilk kez bir sanatçı bir başka sanatçının kavramını yedi" diye konuştu.
Popüler kültüre meydan okuyan çalışmalarıyla bilinen Cattelan son olarak ‘Amerika’ adlı altın klozet çalışmasının Birleşik Krallık'taki Blenheim Sarayı'ndaki sergi sırasında çalınmasıyla gündeme gelmişti.
Diğer yandan bantlı muzun Art Basel kapsamında daha önce sergilendiği Perrotin Galerisindeki boş duvara da bir kişi kırmızı bir rujla "Epstein kendini öldürmedi" yazdı. Eylemi gerçekleştiren kişinin Massachusetts'ten 46 yaşındaki görsel sanatçı ve film yapımcısı Roderick Webber olduğu açıklandı. Pazar günü gözaltına alınan ve geceyi nezarette geçiren Webber'e polis tarafından "Suç teşkil eden zarar verme" suçlaması yöneltildi.
Eyleminin sanat olduğunu savunan Webber "yeterince ünlü olmadığı" gerekçesiyle kendisine Datuna'dan farklı davranıldığını da söyledi.
Gelişmelerin ardından 'Duvara bantlanmış muz' eserinin dünya gündeminde konuşulması birçok markayı reklama yönlendirdi. Dünyada ve Türkiye'de birçok ünlü marka konuya atıfta bulunarak reklam verdi.