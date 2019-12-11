'Duvara bantlanmış muz' eserini alan çift konuştu

Eseri ünlü sanatçı Andy Warhol’un “Campbell Çorba Konserveleri” işiyle karşılaştıran çift, Warhol'ın eserinine de ilk ortaya çıktığında sanat çevrelerinin güldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: “Eseri sanat dünyasının tek boynuzlu atı olarak gördük ve onun sonsuza kadar kamuya açık olmasını sağlamak, tartışmaları devam ettirmek ve kamusal alanda süresizce düşünceleri ve duyguları kışkırtmak için onu satın aldık" ifadelerini kullandı.



Eseri yakında bir müzeye bağışlamayı düşündüklerini de belirten çift, muzun çürüme nedeniyle iki günde bir değiştirileceğini de söyledi.





