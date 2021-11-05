Dwayne Johnson bundan sonra filmlerinde gerçek silah kullanmayacak

Rust filminin setinde Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürdüğü kazanın yankıları sürüyor. ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, kendisine ait yapım şirketinin setlerde bir daha gerçek silah kullanmayacağını açıkladı.

Haberler 05.11.2021 - 08:07

Dwayne Johnson bundan sonra filmlerinde gerçek silah kullanmayacak - 1

Başrollerini Ryan Reynolds ve Gal Gadot ile paylaştığı Red Notice'ın galasına katılmak üzere Los Angeles’a gelen (The Rock) kendi yapım şirketi Seven Bucks Productions'ın bir daha gerçek silah kullanmayacağını söyledi.

Dwayne Johnson bundan sonra filmlerinde gerçek silah kullanmayacak - 2

Rust setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in yanlışlıkla silahla vurularak öldürülmesi hakkında yaşananları çok korkunç olduğunu söyleyen Johnson, Baldwin’i yıllardır tanıdığını ve onun arkadaşı olduğunu belirtti.

Dwayne Johnson bundan sonra filmlerinde gerçek silah kullanmayacak - 3

Dwayne Johnson, kalbinin bu olayda adı geçen herkesin aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti.

Dwayne Johnson bundan sonra filmlerinde gerçek silah kullanmayacak - 4

Reuters'ta yer alan habere göre Johnson, "Diğer prodüksiyon şirketleri adına konuşamam, ancak size söyleyebileceğim şey, bu yaşananlar bize yeni bir mercek ve önümüzdeki dönem nasıl hareket edebileceğimiz konusunda bakış açısı yarattı" dedi.

Dwayne Johnson bundan sonra filmlerinde gerçek silah kullanmayacak - 5

Hızlı ve Öfkeli'nin ünlü yıldızı Johnson, bundan sonra yapım şirketinin plastik tabanca kullanacağını ve böylece kimsenin dolu mu boş mu diye endişelenmek zorunda kalınmayacağını dile getirdi.

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