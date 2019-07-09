Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds Netflix projesinde buluşuyor (Red Notice)

Ayrıca filmin oyuncu kadrosuna Deadpool filmlerinin başarılı ismi'ın da eklendiği Johnson tarafından duyuruldu. Dwayne Johnson film hakkında şu sözleri sarf etti:

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"Red Notice ile birlikte Seven Bucks Productions'daki amacımız geleneksel sınırları aşmak ve izleyici için küresel bir olay yaratmaktı. Netflix bu amaca hizmet etmek için harika bir partner olacakları imajını yarattı. Netflix'in dünyanın en büyük stüdyolarından biri olma konusundaki hırsını takdir ediyorum. Orijinal içerikleri beğeni topluyor ve prodüksiyonun her bir evresinde işbirliğine gidilmesi için davet ediyor. Red Notice için olan heyecanları, uluslararası ölçekte izleyicileri eğlendirme konusundaki sözleriyle uyum sağlıyor."