Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds Netflix projesinde buluşuyor (Red Notice)
Aksiyon filmlerinin zirvesindeki isim Dwayne Johnson ile Wonder Women'ın yıldızı Gal Godot'u buluşturan Red Notice, Netflix'e transfer oldu. Üstelik aksiylon komedi türündeki filmde ikiliye Deadpool ile kariyerinde zirve yapan Ryan Reynolds eşlik edecek.
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Hollywood'un en sevilen aksiyon filmi yıldızlarından biri olan Dwayne Johnson ve Wonder Woman rolüyle karşımıza çıkan DC filmlerinin yıldızı Gal Gadot'nun başrolünde yer alacağı Red Notice filmiyle ilgili bir gelişme yaşandı.
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Universal Pictures bünyesinde dağıtımcılığı yapılacak olan Red Notice filmi, Universal'ın takviminden çıkarıldı ve Netflix'e eklendi.
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Ayrıca filmin oyuncu kadrosuna Deadpool filmlerinin başarılı ismi Ryan Reynolds'ın da eklendiği Johnson tarafından duyuruldu. Dwayne Johnson film hakkında şu sözleri sarf etti:
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"Red Notice ile birlikte Seven Bucks Productions'daki amacımız geleneksel sınırları aşmak ve izleyici için küresel bir olay yaratmaktı. Netflix bu amaca hizmet etmek için harika bir partner olacakları imajını yarattı. Netflix'in dünyanın en büyük stüdyolarından biri olma konusundaki hırsını takdir ediyorum. Orijinal içerikleri beğeni topluyor ve prodüksiyonun her bir evresinde işbirliğine gidilmesi için davet ediyor. Red Notice için olan heyecanları, uluslararası ölçekte izleyicileri eğlendirme konusundaki sözleriyle uyum sağlıyor."
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Netflix’in bugüne kadarki en yüksek bütçeli filmlerinden biri olması beklenen Red Notice’in çekimlerinde 2020’de başlanacak.
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Film, dünya üzerinde en çok aranılan sanat eseri hırsızını konu ediniyor. Sanat eseri hırsızının peşine düşen Interpol ajanını ise Dwayne Johnson canlandırıyor. Filmin adı olan Red Notice, Interpol'ün en yüksek seviyede yakalanması gereken kişilere verdiği uyarı bildiriminin adı olarak biliniyor.