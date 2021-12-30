Dwayne Johnson: Hızlı ve Öfkeli'ye asla dönmeyeceğim

Haberler 30.12.2021 - 13:47
Dwayne Johnson, 2001 yılındaki Hızlı ve Öfkeli filmi ile başlayan ünlü aksiyon serisine, 2011 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi ile katıldı. Devamında Hızlı ve Öfkeli 6, Hızlı ve Öfkeli 7, Hızlı ve Öfkeli 8 filmlerinde de rol alan oyuncu son olarak Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminde Jason Statham ve Idris Elba ile birlikte rol aldı.
2016 yılında, Vin Diesel ile birlikte oynadıkları son film olan Hızlı ve Öfkeli 8 vizyona girmeden kısa bir süre önce, Dwayne Johnson'ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla ikili arasındaki gerginlik açığa çıktı. İkili arasındaki zaman zaman alevlenen atışmaların yalnızca medya için mi düzenlendiği sorgulansa da aralarındaki husumet yıllardır devam ediyor.
Son olarak geçtiğimiz Kasım ayında Vin Diesel, Instagram'da yaptığı bir paylaşımla Dwayne Johnson'a seslenerek Hızlı ve Öfkeli'ye geri dönmesini istediğini söyledi. Diesel "Benim ufak kardeşim Dwayne, artık zamanı geldi. Dünya Fast 10'u bekliyor. Bildiğin gibi çocuklarım evimde senden Dwayne Amca diye bahsediyor. Onların ve senin birbirinizin bayramını kutlamadığınız bir bayram henüz yok. Fakat artık zamanı geldi, mirasımız bizi bekliyor"
54 yaşındaki oyuncu sözlerini "Sana yıllar önce, Pablo'ya olan sözümü yerine getireceğimi söylemiştim. 10. filme ulaşacağımızı ve en iyi Fast'ı çekeceğimize dair yemin etmiştim. Bunu sevgimden dolayı söylüyorum fakat bence gelmelisin, seriyi yalnız bırakma. Oynaman gereken çok önemli bir rol var. Hobbs'u senden başka kimse oynayamaz. Umarım göreve atılır ve kaderini tamamlarsın" diye bitirdi.
Diesel'ın Pablo olarak bahsettiği isim, serinin ilk filmlerinde yer alan ve 2013 yılında hayatını kaybeden Paul Walker. Vin Diesel ile Paul Walker'ın çok yakın arkadaş olduğu biliniyor.
Bu açıklamasıyla, Vin Diesel'ın uzattığı zeytin dalını ve teklifi tamamen reddeden oyuncu, Vin Diesel'in bu konuya çocuklarını ve Paul Walker'ın ölümünü dahil etmesinden de rahatsız olduğunu belirterek, Diesel'ı bir manipülatör olmakla suçladı.
Hızlı ve Öfkeli serisinden Vin Diesel ve Dwayne Johnson fotoğraflar...