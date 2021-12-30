Dwayne Johnson: Hızlı ve Öfkeli'ye asla dönmeyeceğim

Son olarak geçtiğimiz Kasım ayında Vin Diesel, Instagram'da yaptığı bir paylaşımla Dwayne Johnson'a seslenerek Hızlı ve Öfkeli'ye geri dönmesini istediğini söyledi. Diesel "Benim ufak kardeşim Dwayne, artık zamanı geldi. Dünya Fast 10'u bekliyor. Bildiğin gibi çocuklarım evimde senden Dwayne Amca diye bahsediyor. Onların ve senin birbirinizin bayramını kutlamadığınız bir bayram henüz yok. Fakat artık zamanı geldi, mirasımız bizi bekliyor"