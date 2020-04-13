Dwayne Johnson: Tom en büyük sinema yıldızıydı ama ben değildim

Dwayne Johnson "Çok fena istiyordum" dediği başrolü Tom Cruise'a nasıl kaptırdığını anlattı. Jack Reacher filmi için konuşan Johnson "Tom dünyadaki en büyük sinema yıldızıydı ama ben değildim" dedi.

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13.04.2020 - 16:49

Dwayne Johnson, önemli bir filmdeki başrolü oynamasına kesin gözüyle bakarken, rolü Tom Cruise'a kaptırdığını açıkladı. Johnson kaçan filmden bahsederken, "Hollywood'ta aktörler bir tür kutunun içinde gibidir. Belirli bir rol için rekabet edebilecek oyuncular bellidir çünkü o rol, belli bir görünüş, cilt rengi, boyut ve benzeri şeylere olanak tanır" diye konuştu.







"Şanslıyım ki, hiç de etrafta benim gibi görünen çok fazla kişi yok" diyen Johnson, "Bu nedenle kariyerimin başlangıcından bu yana tüm rollerimde tam bir şanslıydım, roller benim için oluşturulmuş ve tasarlanmıştı, Jack Reacher hariç" ifadelerini kullandı.







2012'de Lee Child'in romanından uyarlanan Jack Reacher filmi hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Telefonda 'Hey, rolü almadın' dendi. Bakın, bunun için bir şansım varsa bile bilmiyordum ama etrafımdaki kişiler o zamanlar bana şansım olduğunu düşünmemi sağladı. Varmış gibi hissettim, 'Neden ben değilim?' gibi hissettim" diyen Johnson şunu da sözlerine ekledi: "Tom dünyadaki en büyük sinema yıldızıydı ama ben değildim."







Johnson sözlerini şöyle sürdürdü: Jack Reacher rolüyle ilgili olumlu hissediyorum çünkü bu yerleşmiş bir karakterdi, dünya çapında iyi bilinen ve sevilen bir edebi eser. Bu karakterle istediğimi yapmamı sağlayacak bir yaratıcı alana sahip olamayacaktım. Geçmişe bakınca Jack Reacher'ı almadığım için minnettarım.







Buna karşın Johnson, Universal'in Fast & Furious 5 filminde Hobbs karakterini yaratma özgürlüğüne sahip oldu, bu rol onun dünyanın gişe hasılatı en büyük oyunculardan biri haline gelmesinin önünü açtı. Daha geçen yıl, oyuncu Fast & Furious filmlerinin spin-off'u olan Hobbs & Shaw'da Jason Statham'la birlikte başrolü paylaştı.

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