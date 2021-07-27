Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın başrolde olduğu Jungle Cruise'dan karakter afişleri

Disneyland tema parkının ünlü eğlence parkurundan esinlenen, Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın zeki ve esprili kaptan Frank Wolff ve cesur araştırmacı Dr. Lily Houghton’ı canlandırdıkları Disney’in Jungle Cruise filminin karakter afişleri yayınlandı. Film 30 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

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27.07.2021 - 10:34

Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın başrolde olduğu Jungle Cruise filmi için geri sayım başladı.

Johnson ve Blunt'ın zeki ve esprili kaptan Frank Wolff ve cesur araştırmacı Dr. Lily Houghton’ı canlandırdıkları Disney’in Jungle Cruise filminin karakter afişleri yayınlandı.







KONUSU



Lily, Londra’dan Amazon ormanlarına seyahat edecektir ve bunun için Frank’in köhne ama çekici teknesi La Quila’yı kiralamaktan ve Frank’in pek de güvenilir gözükmeyen hizmetlerinden yararlanmaktan başka çaresi yoktur.

Genç kadın, tıbbın geleceğini değiştirme potansiyeline sahip, eşsiz iyileştirme özelliği olan kadim ağacı bulmaya kararlıdır.

Bu destansı maceraya birlikte atılan beklenmedik ikili, yemyeşil yağmur ormanlarının aldatıcı güzelliğinde gizlenen sayısız tehlike ve doğaüstü güçle karşı karşıya kalacaktır.

Ancak kayıp ağacın sırları açığa çıktıkça, Lily ve Frank için riskler daha da yükselecek, hem onların hem de insanlığın kaderi tehlikeye girecektir.

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