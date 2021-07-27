Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın başrolde olduğu Jungle Cruise'dan karakter afişleri

Disneyland tema parkının ünlü eğlence parkurundan esinlenen, Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın zeki ve esprili kaptan Frank Wolff ve cesur araştırmacı Dr. Lily Houghton’ı canlandırdıkları Disney’in Jungle Cruise filminin karakter afişleri yayınlandı. Film 30 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

27.07.2021 - 10:34

Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın başrolde olduğu Jungle Cruise'dan karakter afişleri - 1
Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın başrolde olduğu Jungle Cruise filmi için geri sayım başladı.
Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın başrolde olduğu Jungle Cruise'dan karakter afişleri - 2
Johnson ve Blunt'ın zeki ve esprili kaptan Frank Wolff ve cesur araştırmacı Dr. Lily Houghton’ı canlandırdıkları Disney’in Jungle Cruise filminin karakter afişleri yayınlandı.


Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın başrolde olduğu Jungle Cruise'dan karakter afişleri - 3
KONUSU

Lily, Londra’dan Amazon ormanlarına seyahat edecektir ve bunun için Frank’in köhne ama çekici teknesi La Quila’yı kiralamaktan ve Frank’in pek de güvenilir gözükmeyen hizmetlerinden yararlanmaktan başka çaresi yoktur.
Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın başrolde olduğu Jungle Cruise'dan karakter afişleri - 4
Genç kadın, tıbbın geleceğini değiştirme potansiyeline sahip, eşsiz iyileştirme özelliği olan kadim ağacı bulmaya kararlıdır.
Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın başrolde olduğu Jungle Cruise'dan karakter afişleri - 5
Bu destansı maceraya birlikte atılan beklenmedik ikili, yemyeşil yağmur ormanlarının aldatıcı güzelliğinde gizlenen sayısız tehlike ve doğaüstü güçle karşı karşıya kalacaktır.
Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın başrolde olduğu Jungle Cruise'dan karakter afişleri - 6
Ancak kayıp ağacın sırları açığa çıktıkça, Lily ve Frank için riskler daha da yükselecek, hem onların hem de insanlığın kaderi tehlikeye girecektir.
Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın başrolde olduğu Jungle Cruise'dan karakter afişleri - 7

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