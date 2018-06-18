Dwayne Johnson’lı Gökdelen'den (Skyscraper) bir afiş daha
Dwayne Johnson’ın başrolünde yer aldığı aksiyon filmi Gökdelen'in (Skyscraper) üçüncü afişi de yayınlandı.
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Son olarak Sahil Güvenlik, Jumanji: Vahşi Orman ve Rampage: Büyük Yıkım filmleriyle karşımıza çıkan Dwayne Johnson’ın başrolde olduğu Gökdelen'in (Skyscraper) üçüncü afişi de görücüye çıktı.
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2Filmin ilk afişi fizik kuralları ve sinema açısında tartışma yaratarak eleştirilere neden olmuştu.
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3İkinci afişinde Kaya (The Rock) lakaplı Dwayne Johnson'ın gökdelenin kenarına tutulduğu görülüyordu.
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4Aksiyon filmlerinin aranan ismi haline gelen Dwayne Johnson’a filmde Neve Campbell, Chin Han, Roland Møller, Pablo Schreiber, Byron Mann, Hannah Quinlivan, Noah Taylor, Jason Day, Byron Lawson ve Elfina Luk gibi isimler eşlik ediyor.
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5Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Yakar Top, Bu Nasıl Aile? ve Merkezi İstihbarat filmleriyle tanınan Rawson Marshall Thurber üstleniyor.
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6KONUSU
FBI Rehine Kurtarma Takım lideri ve eski bir asker olan Will Ford (Dwayne Johnson) artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.
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Gökdelen 13 Temmuz’da ülkemizde vizyona girecek.