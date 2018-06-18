Dwayne Johnson’lı Gökdelen'den (Skyscraper) bir afiş daha

Son olarak Sahil Güvenlik, Jumanji: Vahşi Orman ve Rampage: Büyük Yıkım filmleriyle karşımıza çıkan Dwayne Johnson ’ın başrolde olduğu Gökdelen 'in (Skyscraper) üçüncü afişi de görücüye çıktı.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Yakar Top, Bu Nasıl Aile? ve Merkezi İstihbarat filmleriyle tanınan Rawson Marshall Thurber üstleniyor.

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KONUSU



FBI Rehine Kurtarma Takım lideri ve eski bir asker olan Will Ford (Dwayne Johnson) artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.