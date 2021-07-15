Ed Sheeran ikinci kez karantinada

Müzisyen Ed Sheeran, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere maçını izledikten sonra ikinci kez karantinaya girdi.

15.07.2021 - 10:15

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Ed Sheeran; David Beckham, Prens William, Cambridge Düşesi Kate Middleton ile birlikte Wembley'de İngiltere'nin son 16 turu maçını izledikten günler sonra ikinci kez karantinaya alındı.


Ed Sheeran ikinci kez karantinada - 2
Sheeran'ın Covid 19'lu biriyle temasa geçtiği için ikinci kez karantinaya alınmak zorunda kaldığı öğrenildi.


Ed Sheeran ikinci kez karantinada - 3
The Sun’a konuşan kaynaklar, şarkıcının Covid vakasıyla nerede temas etmiş olabileceği bilinmemekle birlikte Suffolk’taki evine döndüğünden beri birkaç kez virüs testinin negatif çıktığını aktardı.

Ed Sheeran ikinci kez karantinada - 4
Müzisyenin karantinası, son single’ı Bad Habits’in tanıtımını yaptıktan sonra geldi.


Ed Sheeran ikinci kez karantinada - 5
Bu karantina ile beraber Ed Sheeran, yeni single’ı için tanıtım çalışmalarını iptal etti.

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