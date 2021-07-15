Ed Sheeran ikinci kez karantinada

Ed Sheeran; David Beckham, Prens William, Cambridge Düşesi Kate Middleton ile birlikte Wembley'de İngiltere'nin son 16 turu maçını izledikten günler sonra ikinci kez karantinaya alındı.

Sheeran'ın Covid 19'lu biriyle temasa geçtiği için ikinci kez karantinaya alınmak zorunda kaldığı öğrenildi.

The Sun’a konuşan kaynaklar, şarkıcının Covid vakasıyla nerede temas etmiş olabileceği bilinmemekle birlikte Suffolk’taki evine döndüğünden beri birkaç kez virüs testinin negatif çıktığını aktardı.



