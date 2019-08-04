Ed Sheeran, U2’nun dünya turnesi rekorunu kırdı

Britanyalı şarkıcı Ed Sheeran, İrlandalı rock grubu U2’nun dünya turnesi rekorunu kırdı. Şarkıcının, Divide turnesi tüm zamanların en çok gişe yapan ve en fazla bilet satılan turnesi olarak kayıtlara geçti.
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İngiliz şarkı yazarı ve yorumcusu Ed Sheeran U2’nun dünya turnesi rekorunu kırdığını Instagram hesabından açıkladı.
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Sheeran hayranlarına “Konserlerime gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Turnenin bitmesine sadece 12 konser kaldı” yazdı.
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Çocukluğunda ve ilk gençlik yıllarında en sevdiği grubun U2 olduğunun altını çizen 28 yaşındaki şarkıcı, kariyerinin ve popülaritesinin grubun üyeleri kadar uzun süreceğini umduğunu belirtti.
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Mart 2017’de başlayan turnesini ay sonunda Britanya’da, Ipswich’te bitirecek olan Sheeran, 893 günlük bir turnenin sonuna gelmiş olacak. U2’nun ‘360’ turnesi ise 760 gün sürmüştü. Sheeran’ın turnesi 255 konseri kapsıyor; U2 ise 100 konser vermişti.
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Satılan biletler sayısında U2’yu sollayan Sheeran’ın turne kapsamındaki konserlerine mayıs ayı verilerine göre 7.3 milyon kişi gitti -bu da U2’nun konserlerine gidenlerin sayısından fazla.