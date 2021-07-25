Edirne Sinanköy’de tarihi kilise ve mağaralar yok olma tehlikesi altında

İHA 25.07.2021 - 09:58 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 10:13
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan Trak dönemine ait tarihi yapılar yok olma tehlikesi yaşıyor.
Trakya Üniversitesi Trakoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Sinanköy’de 2004 yılında kazı çalışmalarına başladıklarını ve tarihi mağaraların koyun alanı olarak kullanıldığını söyledi.
Kazılarda çok sayıda rezim kalıntıları bulduklarını dile getiren Beksaç, "Aşağıda bir Plütonyum’un mevcut olduğunu tahmin ediyoruz, daha sonra burası Krepon olarak kullanılmış ve kısacası çok geniş alana yayılan önemli bir isken bölgesi ile karşı karşıyayız. Önceki dönem bir tapının malı iken daha sonra bir kale şekline getirilmiş ve güçlü bir Roma, genç Roma ve Bizans yerleşmesi olarak gün yüzüne çıkmıştır" diyerek kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kazıyla ilgili yeteri kadar destek gelmediği için şu anda çalışmaları ara verdiklerini söyleyen Beksaç, "Hem Trakya hem de Balkanlar açısında çok önemli bir arkeolojik alan. Bu kadar temiz bir Trak ve ortaçağ döneminin yerleşmesi Trak dönemi üzerinden bakarsak günümüzdeki şartlarla bulmak çok zor, bu bakımdan Sinanköy çok farklı bir yer. Çok ağır tahribatla karşı karşıya, bu tahribatların korunmaya geçilmesi ve daha çok kazılarımızın sürdürülmesi gerekiyor" dedi.
Sinanköy Muhtarı Alaaddin Akdağ ise, “Trak dönemine ait ve Traklar'dan başlamış olan ve yukarıda bulunan kalemiz, daha eski dönemlerde ise burada kilise olarak kullanılmıştır. Hayvan yemliği yapılmış olanlar var. Turizm açısından Edirne'ye yirmi kilometre yakınlıktayız. Turizm açısından bir umut vaat edebilir" dedi.