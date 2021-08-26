Efes Antik Kenti'nde ziyaretçi sayısı 7 ayda 340 bini aştı

ABD ve Avrupa ülkelerinden gelenlerin çoğunluğunu oluşturduğu misafirlerin 8 bin 702'si ocak, 11 bin 748'i şubat, 21 bin 183'ü mart, 21 bin 645'i nisan, 24 bin 738'i mayıs, 79 bin 295'i haziran, 173 bin 305'i temmuzda Efes'i gezdi.