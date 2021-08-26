Efes Antik Kenti'nde ziyaretçi sayısı 7 ayda 340 bini aştı

Anadolu Ajansı 26.08.2021 - 11:14
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri, antik tiyatrosu ve görkemli tapınaklarıyla dünyanın dört bir yanından gelenleri ağırlayan Efes Ören Yeri'nin 2021 yılının 1 Ocak-31 Temmuz dönemindeki ziyaretçi sayısı, geçen yıla göre yüzde 91 arttı.
ABD ve Avrupa ülkelerinden gelenlerin çoğunluğunu oluşturduğu misafirlerin 8 bin 702'si ocak, 11 bin 748'i şubat, 21 bin 183'ü mart, 21 bin 645'i nisan, 24 bin 738'i mayıs, 79 bin 295'i haziran, 173 bin 305'i temmuzda Efes'i gezdi.
Salgın önlemleri gereği aynı anda 2 bin 400 kişinin gezmesine izin verilen antik kentin, Temmuz 2020 sonuna kadar 178 bin 120 olan ziyaretçisi bu yıl 7 aylık dönemde 340 bin 616'ya çıktı.
Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, salgın başlar başlamaz Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle antik kentte uygulanacak tedbirlere ilişkin çalışma başlatıldığını söyledi. Antik kentte giriş ve çıkış kapıları arasında 1800 metrelik güzergah ve 1 milyon metrekarelik gezi alanı olduğunu belirten Topal, aynı anda bölgeyi sınırlı sayıda kişinin gezebildiğini ifade etti.
Topal, ziyaretçi sayısının 2020'de büyük düşüş gösterdiğini dile getirerek, şunları belirtti:
"Pandemi tüm insanları, tüm dünyayı etkiledi. Doğal olarak bizim ziyaretçi sayımız da aşağı doğru bir seyir izledi. Geçen ay itibarıyla gelen kişi sayısında yükseliş gördük. Olumlu bir seyir var."