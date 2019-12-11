Efsane müzikal Fame perde açtı

Fame Müzikali hakkında

Michael Gore imzalı şarkısı Fame'le hafızalara bir daha çıkmamak üzere kazınan müzikal, 1980 yapımı filmiyle New York Performans Sanatları Okulu öğrencilerinin hikayesini seyircilerle buluşturdu. Bu sansasyonel film, dansın özgür ruhunu aşk, romantizm, hırs ve ihtirasla örülü hikayesini ekrana taşıdı. Vizyona girdiği dönemde altı dalda Akademi Ödülleri’ne, dört dalda ise Altın Küre Ödülleri’ne aday olan yapım, En İyi Orijinal Şarkı ve En İyi Film Müziği dalında Akademi Ödülü'nü, En İyi Orijinal Şarkı dalında ise Altın Küre Ödülü'nü kazandı.