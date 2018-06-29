Efsane otomobil 6.4 milyon dolara satıldı (Sinema tarihine damga vuran otomobiller)

Tüm dünyada ilgiyle izlenen James Bond serisinden 1964 yapımı Goldfinger için özel olarak üretilen Aston Martin marka otomobil açık artırmada 6.4 milyon dolara satıldı.

Filmdeki gibi kurşun geçirmez kasası, sis atma sistemi, dönerek değişebilen plakalar, yolcu fırlatma mekanizması gibi özellikleri olan ve günümüze kadar Bond modifiyeli olarak ulaşabilen 3 otomobilden biri olan 1963 model Aston Martin DB5 halen kullanılabilir durumda.