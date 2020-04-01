Eğlence devi Lionsgate işten çıkarmalara başladı

Corana virüs pandeminin sinema sektöründeki tüm faaliyetleri durdurmasının Lionsgate şirketini iflasın eğişine getirdiği iddia edildi. Eğlence devinin dağıtım ve pazarlama bölümlerinde ciddi rakamlarda işten çıkarmaların başlandığı konuşuluyor.
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01.04.2020 - 10:44
Corona virüs sinemanın kalbi Hollywood'da taşları yerinden oynatıyor. Merkezi Santa Monica'da bulunan ve Amerika'daki en büyük mini film stüdyosu olarak bilinen Lionsgate'in pandemi nedeniyle işten çıkarmalara başladığı iddia edildi.
Deadline'ın haberine göre dünya çapında Lionsgate çalışanları ya ücretsiz izne çıkarılıyor ya da işten tamamen çıkarılıyor. İşten çıkarılanların şimdilik dağıtım ve pazarlama bölümlerinden olması dikkat çekiyor.
Lionstage'te bir süre önce de benzer bir durum yaşanmıştı. 2 yıl önce şirketin başına Joe Drake geçmiş ve tam 1 yıl sonra 25 çalışanın işi sonlandırılmıştı. Ancak şimdilerde Lionsgate'in vizyon tarihlerini ertelediği filmlere yeni tarihler atamaması iflas iddialarını beraberinde getirdi.
Son olarak başrolünde Daniel Craig'in oynadığı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) ile 311 milyon dolar gişe başarısı elde eden Lionsgate'in corona virüs salgını nedeniyle ertelenen filmleri şöyle:
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