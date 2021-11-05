Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor

"İNSANLAR ŞU ANDA MÜCEVHER ALMAYA ÇOK İSTEKLİ"

Sotheby's Cenevre ofisinin satış ve mücevher uzmanı Olivier Wagner, "Güzel bir kristal, biraz turunculuk içeren harika bir rengi var. Piyasa şu anda çok dinamik ve pandemiden sonra insanlar mücevher almaya çok hevesliler” dedi.