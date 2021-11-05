Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor

1917'de yaşanan Ekim Devrimi sırasında, son Rus İmparatoru 2. Nikolay ve ailesi kurşuna dizilmiş, hanedanlığın geri kalan üyeleri yurt dışına sürgüne gönderilmişti. Rus Kraliyet Ailesi'ne ait kaçırılan mücevherlerden bazıları gelecek ay İsviçre'de müzayedeye çıkarılıyor. Koleksiyonda yer alan 5,62 karat ağırlığında turuncu-pembe bir elmasın ise 5,9 milyon dolara (yaklaşık 57 milyon lira) kadar alıcı bulması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 05.11.2021 - 11:35

Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor - 1

Çok sayıda nadir renkli elmasın yanı sıra 1917 Devrimi sırasında ülke dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri, önümüzdeki hafta İsviçre’nin başkenti Cenevre'de, pandemiden sonra ortaya çıkan derin cepli koleksiyonere satışa sunulacak.

Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor - 2

Sotheby's tarafından 10 Kasım’da yapılacak müzayedede 25,62 karat ağırlığındaki turuncu-pembe bir elmasın 3,9 milyon (yaklaşık 37 milyon lira) ila 5,9 milyon dolar (yaklaşık 57 milyon lira)  arasında rekor fiyatı satılması bekleniyor. 

Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor - 3

"İNSANLAR ŞU ANDA MÜCEVHER ALMAYA ÇOK İSTEKLİ"

Sotheby's Cenevre ofisinin satış ve mücevher uzmanı Olivier Wagner,  "Güzel bir kristal, biraz turunculuk içeren harika bir rengi var. Piyasa şu anda çok dinamik ve pandemiden sonra insanlar mücevher almaya çok hevesliler” dedi.

Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor - 4

Bununla birlikte, tarihi mücevher koleksiyoncuları için son Rus İmparatoru II. Nikolay’ın halası Grandüşes Maria Pavlovna'ya ait olan bir çift elmas küpe ve büyük bir oval safir  broş satışa sunuldu.

Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor - 5

Wagner, "Onlar, St. Petersburg'daki sosyal hayatın kraliçesi olan Büyük Düşesi Maria Pavlovna'ya aitti. Büyük Dük Vladimir'in eşiydiı, dolayısıyla harika bir mücevher koleksiyonu vardı” dedi. 

Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor - 6

Müzayede evi, diğer mücevherlerle birlikte saklamak için Londra'ya götüren İngiliz diplomat Albert Henry Stopford’a emanet edilen kraliyet ailesi mücevher setinin 306 bin (yaklaşık 3 milyon lira) ile 506 bin dolar (yaklaşık 5 milyon lira) arasında satılacağının tahmin edildiğini açıkladı. 

Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor - 7

Öte yandan Pavlovna, devrimci Rusya'dan kaçarak 1920'de Fransa'da öldü. Sotheby’s Düşes’in broşunun ve küpelerinin 2009'da müzayedede satın alan Avrupalı ​​soylu bir aile tarafından satıldığını söyledi.

Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor - 8

EKİM DEVRİMİ HAKKINDA

Bolşevik Devrimi ve  Büyük Ekim Sosyalist Devrimi, olarak adlandırılan Ekim Devrimi Rusya’da Jülyen takvimine göre 25 Ekim 1917’de (Miladi takvime göre 7 Kasım 1917) meydana geldi. Ayaklanmanın ardından Petrograd’daki geçici hükümet devrilerek iktidar Lenin önderliğindeki Bolşeviklere geçti.  

Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor - 9

Aynı zamanda, Ekim Devrimi dünyada ilk ve en büyük komünist devletin kurulmasını sağlayarak ve komünist sistemin tüm dünyaya yayılmasına etki ederek 20. yüzyılın dünya tarihini etkileyen en önemli olaylarından biri oldu.

Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor - 10

Şubat 1917’de Çar’ın devrilmesinin ardından kurucu meclis seçimleri yapıldı ve iktidara sağcıların i ağırlıklı olduğu geçici hükûmet geldi. Ekim Devrimi’yle bu hükümet düşürüldü, demokratik seçimler kaldırıldı ve iktidara Bolşevikler geldi. Bu gelişmeler üzerine Bolşevik karşıtı Beyaz Ordu Rus İç Savaşı’nı ve Beyaz Terör olaylarını başlattı. 1922 yılında iç savaştan galip çıkan Bolşevikler, Sovyetler Birliği’ni kurdu.

Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor - 11

RUS İMPARATORU 2. NİKOLAY VE AİLESİ BOLŞEVİKLER TARAFINDAN KURŞUNA DİZİLDİ

1917’nin Şubat ayında İmparator II. Nikolay 15 Mart 1917'de çekildi ve böylece 304 yıl süren Romanov hanedanlığının iktidarı sona erdi. Ardından, 1918'de İmparator II. Nikolay ve ailesi Bolşevikler tarafından kurşuna dizilerek öldürüldü. 

Ekim Devrimi sırasında yurt dışına kaçırılan Rus kraliyet mücevherleri açık artırmaya çıktı: Rekor fiyata satılmaları bekleniyor - 12

Romanov hanedanının 65 üyesinin hayatta kalan 47'si yurt dışına sürgüne gönderildi.

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