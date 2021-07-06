Ekinözü Köyü 6 tescilli yapı ile dikkat çekiyor

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü Köyü, Yüksek Anıtlar Kurulunca tescillenen ve ayakta duran binlerce yıllık 6 tarihi yapı ile dikkat çekiyor. Adeta göz kamaştıran köy dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor.

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06.07.2021 - 11:31

Kovancılar'a bağlı 300 haneli Ekinözü köyü, içinde barındırdığı binlerce yıllık tarihi yapılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Tarih boyunca Urartuların da yaşam sürdüğü ve Osmanlı dönemi mimarisinin de kullanıldığı bu köyde yukarı çeşme, aşağı çeşme, manastır kilise, iç kilise, köyiçi kilise ve höyük gibi 6 tescilli tarihi eser bulunuyor.

Yüksek Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen bu tarihi yapıları, başta Amerika, Fransa, Hollanda, Beyrut ve İtalya olmak üzere yurt dışı ve yurt içinden de turistler tarafından her yıl ziyaret ediliyor. Köylerinde birçok tescilli tarihi yapıya ev sahipliği yaptıklarından dolayı duydukları memnuniyeti aktaran vatandaşlar, tarihi eserlerin tanıtımının daha fazla yapılması gerektiğini söyledi.





Ekinözü Köyü muhtarı Hayati Sinem, köyleri pek bilinmese de Yüksek Anıtlar Kuruluna tescilli 6 tarihi yapıları olduğura dikkat çektiyor. Sinem "Bunlardan iki tanesi çeşme, bir tanesi höyük, bir tanesi köy içi kilise, bir tanesi manastır ve manastır iç kilisesi. Tarihi çeşmelerimiz 2010 yılında Kültür Bakanlığı ile Hrant Dink Vakfı tarafından restore edildi" dedi.





Manastır özellikle ön plana çıktığını vurgulayan Sinam "Devasa bir yapı, 8 dönüm üzerine kurulu bir manastırdan bahsediyoruz. Bu mevcut manastırda ruhban kesim yetiştirilmektedir. Bugün Heybeliada Ruhban Okulu hangi konuma, özelliğe sahipse Doğu ve Güneydoğu’daki manastırımızda aynı özelliklere sahip, dönemin üniversitesi konumundaki yerdir” diye konuştu







Sinem, "Amerika’dan, Fransa’dan, Hollanda’dan, Beyrut’tan, İtalya’dan ve yurt içinden gelenler oluyor. Tabiri caizse bütün Avrupa ülkelerinden şu aydan sonra köyümüze otobüs turları düzenleniyor" dedi.

Muhtar "Beklentimiz, Elazığ’ın turizm tanıtımı yapılırken mevcut ilçelerimizin de mevcut köylerimizdeki tarihi eserlerimizin de gün yüzüne çıkarılıp turizme kazandırılması, var olanların da aynı şekilde değerlendirilmesi yönündedir" dedi.







Köy sakinlerinden Hanifi Bekirgil ise bölgenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını kaydetti.