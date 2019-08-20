El yapımı süper gerçekçi oyuncaklar
Klasik resim eğitimi alan Rus çift Anastasiya ve Sergey Lutsenko, sekiz yıl boyunca gerçeğe yakın detaylarla şekillendirdikleri oyuncak bebek koleksiyonu hazırladı.
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Gerçekçi oyuncaklar, bildiğiniz sıradan oyuncaklardan çok farklı!
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Rus çift Anastasiya ve Sergey Lutsenko, sekiz yıl önce el yapımı oyuncaklar tasarlamaya başladı.
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Klasik resim eğitim alan çift, oyuncakları gerçeğe yakın hale getiren detaylarla şekillendirdiler.
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Oyuncakları tasarlarken hiçbir model kullanmayan ressam çift, her bir oyuncağı tek olarak üretti.
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İşte her biri eşsiz olan el yapımı realist oyuncaklar...
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