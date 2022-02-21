Elazığ'da Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 12:36
Bölgede araştırma yapan Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Harput Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç bugüne kadar literatürde yer almayan vadinin Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar barındırdığını belirledi.
Prof. Dr. Aytaç, doğudan batıya doğru yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki vadide ayrıca erken Hristiyanlık döneminde sıkça kullanılan, ‘katakomb’ adı verilen çoğunlukla ölülerin gömülmesine hizmet eden, Hristiyanların gizli ibadet de yaptığı yapılar ile kaya zemine oyulmuş tahıl depoları gibi farklı buluntuları da tespit etti.
Prof. Dr. Aytaç, Fırat Nehri'nin de yer aldığı bölgenin Yontma Taş Devrinden itibaren tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını, Keban Barajı kurtarma kazıları kapsamında yürütülen arkeolojik çalışmalarda geçmişi MÖ 6 binlere uzanan yerleşime ait izlerin ortaya çıkarıldığını söyledi.
Fırat Nehri havzası yakınlarında vatandaşlar tarafından tespit edilen kaya mezarları ile bir bölümünün yapısı itibarıyla Erken Hristiyanlık döneminde gizli ibadet amaçlı kullanıldığını düşündükleri katakombların bölgenin tarihi ve kültürel zenginliği açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Aytaç, bölgede geniş çaplı bir arkeolojik araştırma yapacaklarını kaydetti.
Aytaç, bazıları topluca bir aile için yapılmış kaya mezarlarının içerisinde ölen küçük bir çocuk ya da bebek için yapılmış defin bölümlerinin dikkat çekici olduğunu belirterek, "Kaya mezarlarının bir bölümünde iki katlı yapılaşma var. Büyükler ve çocuklar için yapılmış defin alanları kayalara oyulmuş şekilde yapılmış. Bu yapılar Hristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde Hristiyanlar tarafından gizli ibadet de kullanılmış. Yüzey araştırmalarını çoğaltarak buranın kaynaklara geçmesini sağlayacağız" dedi.
Vadinin, Elazığ'da son yıllarda keşfedilen Saklıkapı, Karaleylek ve Güngörmez kanyonları ile turizm anlamında bir bütünlük sağladığını söyleyen Aytaç, vadideki ve çevresindeki tarihi kalıntıların bölgenin tarihte önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Vadinin doğal güzelliğine dikkati çeken Aytaç, "İnsan eliyle yapılmış birçok yerleşim alanı da görülüyor. Burada çok amaçlı bir turizm alanı, destinasyon oluşturmaya müsait bir coğrafya var" diye konuştu.
Aytaç, Balkayası köyünün 100 metre kuzeyinde vadiye yakın bir alanda kaya zemine oyulmuş, gıda deposu olarak kullanılan çok sayıda yapının da yer aldığını söyledi.
Köyde yaşayan Bünyamin Erdem, vadideki tarihi kalıntıların zorlu coğrafi yapısından dolayı bugüne kadar keşfedilemediğini söyledi.
Tesadüfen tespit ettikleri vadideki tarihi oluşumları Prof. Dr. Aytaç ile paylaştıklarını söyleyen Erdem, "Buranın turizme kazandırılarak herkesin görmesini istiyoruz. Gizli kalmasın gün yüzüne çıksın istiyoruz" şeklinde konuştu.