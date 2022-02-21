Elazığ'da Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar bulundu

“BURANIN KAYNAKLARA GEÇMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Aytaç, bazıları topluca bir aile için yapılmış kaya mezarlarının içerisinde ölen küçük bir çocuk ya da bebek için yapılmış defin bölümlerinin dikkat çekici olduğunu belirterek, "Kaya mezarlarının bir bölümünde iki katlı yapılaşma var. Büyükler ve çocuklar için yapılmış defin alanları kayalara oyulmuş şekilde yapılmış. Bu yapılar Hristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde Hristiyanlar tarafından gizli ibadet de kullanılmış. Yüzey araştırmalarını çoğaltarak buranın kaynaklara geçmesini sağlayacağız" dedi.