Eleştiri alan Cats’in iyileştirilmiş versiyonu geliyor

Universal, eleştiri alan Cats filminin iyileştirilmiş görsel efektlere sahip yeni bir versiyonunu sinemalara teslim edecek. Bu, vizyondaki bir film için daha önce görülmemiş bir adım olarak nitelendiriliyor.
CATS (KEDİLER) FRAGMANI
Konuya yakın kaynaklar, adımın filmin yönetmeni Tom Hooper’ın isteği üzerine atıldığını belirtiyor.
The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre; Universal sinemalara gönderdiği bir belgeyle, değişikliklerin filmin süresini etkilemediğini ifade etti.
2,6 milyon dolarlık (yaklaşık 15 milyon TL) bir açılışa imza atan Cats'in maliyetinin ortalama 100 milyon dolar (yaklaşık 600 milyon TL) civarında olduğu tahmin ediliyor.
Judi Dench, Idris Elba, Talyor Swift, Ian McKellen gibi isimlerin rol aldığı Cats, 10 Ocak 2020’de Türkiye’de de vizyona girecek.