Eleştiriler etkisini gösterdi, yeni Harry Potter filmleri geliyor

Haberler 17.01.2022 - 09:20
Dünyanın en popüler kitap serilerinden Harry Potter’ın yaratıcısı JK Rowling’in eşcinsel ve transbireyler hakkında yaptığı açıklamaların ardından tepkiler büyüyor. Filmi ve kitaplarını boykot çağrılarının arttığı bir dönemde yapımcılar, Harry Potter’ın yeni filmlerinin yapılacağını duyurdu.
Fakat ABD’de Haziran-Temmuz gibi çekimlerine başlanacak yeni filmde eşcinsel, azınlık ve transbireylerin rol alacağı açıklandı.
İnternet üzerinden yayınlanacak bir seri olarak planlanan yeni filmde Harry Potter’ın annesini bir transbireyin canlandırmasının beklendiği duyuruldu.
Harry Potter’ın babasının maceralarının anlatılacağı hikayede Asyalı, Afro-Amerikalı, etnik, Latino, Orta Doğulu, Hint, Güney Asyalı ve Güneydoğu Asyalı oyunculara yer verileceği kaydedildi.