Eleştiriler etkisini gösterdi, yeni Harry Potter filmleri geliyor

Dünyanın en popüler kitap serilerinden Harry Potter’ın yaratıcısı JK Rowling’in eşcinsel ve transbireyler hakkında yaptığı açıklamaların ardından tepkiler büyüyor. Filmi ve kitaplarını boykot çağrılarının arttığı bir dönemde yapımcılar, Harry Potter’ın yeni filmlerinin yapılacağını duyurdu.