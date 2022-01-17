Eleştiriler etkisini gösterdi, yeni Harry Potter filmleri geliyor

Harry Potter'ın yapımcıları, JK Rowling'e yapılan eleştirilere rağmen yeni filmlerin çekileceğini duyurdu. Yeni seride eşcinsel, azınlık ve transbireylerin rol alacağı kaydedildi.

Haberler 17.01.2022 - 09:20

Eleştiriler etkisini gösterdi, yeni Harry Potter filmleri geliyor - 1

Dünyanın en popüler kitap serilerinden Harry Potter’ın yaratıcısı JK Rowling’in eşcinsel ve transbireyler hakkında yaptığı açıklamaların ardından tepkiler büyüyor. Filmi ve kitaplarını boykot çağrılarının arttığı bir dönemde yapımcılar, Harry Potter’ın yeni filmlerinin yapılacağını duyurdu.

Eleştiriler etkisini gösterdi, yeni Harry Potter filmleri geliyor - 2

Fakat ABD’de Haziran-Temmuz gibi çekimlerine başlanacak yeni filmde eşcinsel, azınlık ve transbireylerin rol alacağı açıklandı.

Eleştiriler etkisini gösterdi, yeni Harry Potter filmleri geliyor - 3

İnternet üzerinden yayınlanacak bir seri olarak planlanan yeni filmde Harry Potter’ın annesini bir transbireyin canlandırmasının beklendiği duyuruldu.

Eleştiriler etkisini gösterdi, yeni Harry Potter filmleri geliyor - 4

Harry Potter’ın babasının maceralarının anlatılacağı hikayede Asyalı, Afro-Amerikalı, etnik, Latino, Orta Doğulu, Hint, Güney Asyalı ve Güneydoğu Asyalı oyunculara yer verileceği kaydedildi.

Eleştiriler etkisini gösterdi, yeni Harry Potter filmleri geliyor - 5

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