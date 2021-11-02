Eleştirmenler puanladı: Eternals, Marvel'ın en az sevilen filmi oldu

Haberler 02.11.2021 - 07:52
Yönetmenliğini Nomadland filmiyle Oscar kazanan Chloé Zhao'nun yaptığı yeni Marvel filmi Eternals'ın inceleme puanları paylaşıldı. Rotten Tomatoes skoru yüzde 63 olan Eternals; The Incredible Hulk (yüzde 67) ve Thor: The Dark World (yüzde 66) filmlerinin de gerisine düşerek Marvel’ın şimdiye kadarki en düşük Rotten Tomatoes skoru alan filmi oldu.
ilk izlenimlerde Eternals'ın, görsel zenginliğe ve kaliteli oyunculuklara sahip olduğu belirtilse de eleştirmenler, filmin senaryo açısından zayıf olduğunu aktardı.
Eleştirmenler, "Eternals'ın Marvel evreninin diğer filmlerinde işlenen konulara kıyasla sönük kaldığını düşünüyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Angelina Jolie, Kit Harington gibi isimler yer alsa da eleştirmenler hikâyeyi etkileyici bulmadıklarını öne sürdü.
Disney ve Marvel, 2 saat 37 dakika süren film için toplamda 200 milyon dolar para harcadı.
5 Kasım'da izleyiciyle buluşacak filmin gişede ulaşacağı rakamlar şimdiden merak konusu oldu.