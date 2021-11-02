Eleştirmenler puanladı: Eternals, Marvel'ın en az sevilen filmi oldu

Yönetmenliğini Nomadland filmiyle Oscar kazanan Chloé Zhao'nun yaptığı yeni Marvel filmi Eternals'ın inceleme puanları paylaşıldı. Rotten Tomatoes skoru yüzde 63 olan Eternals; The Incredible Hulk (yüzde 67) ve Thor: The Dark World (yüzde 66) filmlerinin de gerisine düşerek Marvel’ın şimdiye kadarki en düşük Rotten Tomatoes skoru alan filmi oldu.



