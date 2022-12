Eleştirmenler ve seyircilere göre tüm zamanların en iyi 10 casus filmi

4. Başkalarının Hayatı (The Lives of Others, 2006)

Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck

Metascore: 89

IMDb kullanıcı derecelendirmesi: 8,4

Süresi: 137 dak

1983’te Doğu Berlin’de geçen bu Alman dramı, Komünist Parti’ye sadık olmadıklarından şüphelendiği bir tiyatro yazarı ve kız arkadaşını takip etmek için onay alan bir Stasi memurunu konu alıyor. Memur çifte sempati duymaya başladığı andan itibaren görevi giderek karmaşıklaşıyor, özellikle de amiri ona tiyatro yazarından kurtulmasını emrettiğinde. Film, yönetmen Florian Henckel von Donnersmarck’ın ilk uzun metrajıydı.