Eleştirmenler ve seyircilere göre tüm zamanların en iyi 10 casus filmi

Filmlerin sessiz olduğu dönemden bu yana casusluk filmleri sinema izleyicilerini salonlara en çok çeken türler arasında yer alıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, popüler sinema sitelerinden Stacker, sinema tarihinin, içinde casusluk teması geçen tüm filmlerini bir değerlendirmeye tabi tutarak 100 filmlik bir liste hazırladı. Site, listeye seçilme koşullarını nesnelleştirmek için eleştirmenlerin filmlere verdiği puanları toplayan Metacritic ve izleyicilerin oylamalarının yer aldığı IMDb'den yararlandı. Filmlerin listeye seçilebilmesi için filmin bir 'Metascore'a sahip olması (yani hakkında en az 4 eleştiri yazılması) ve IMDb'de de en az 2 bin 500 kullanıcı tarafından oylanması gerekiyordu.

İşte listenin ilk 10'unda yer alan filmler...