Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri

Haberler 07.11.2021 - 10:59
Eternals (2021) - %49
Thor: Karanlık Dünya (Thor: The Dark World) (2013)- %66
The Incredible Hulk (2008) - %67
Iron Man 2 (2010) - %72
Yenilmezler: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron) (2015) - %76
Thor (2011) - %77
Iron Man 3 (2013) - %79
Black Widow (2021) - %79
Captain Marvel (2019) - %79
İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Captain Amerika: The First Avenger) (2011) - %80
Ant-Man (2015) - %83
Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) (2017) - %85
Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) (2018) - %85
Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and the Wasp) (2018) - %87
Doctor Strange (2016) - %89
Kaptan Amerika: Kış Askeri (Captain America: The Winter Soldier) (2014) - %90
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) (2016) - %90
Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) (2019) - %90
Yenilmezler (The Avengers) (2012) - %91
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) (2021) - %92
Galaksini Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) (2014) - %92
Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) (2017) - %92
Thor: Ragnarok (2017) - %93
Iron Man (2008) - %94
Avengers: Endgame (2019) - %94
Black Panther (2018) - %96