Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri

Eternals'ın 5 Kasım'da vizyona girmesinin ardından Marvel filmlerinin kendi aralarındaki sıralama yeniden gündeme geldi. Rotten Tomatoes, izleyicilerin ve eleştirmenlerin yapımlara yönelik değerlendirmelerini toplayarak film veya dizilerin beğenilip beğenilmediğine yönelik genel bir fikir veriyor. İşte puanlarına göre en iyi Marvel filmleri...

Haberler 07.11.2021 - 10:59

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 1

Eternals (2021) - %49

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 2

Thor: Karanlık Dünya (Thor: The Dark World) (2013)- %66

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 3

The Incredible Hulk (2008) - %67

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 4

Iron Man 2 (2010) - %72

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 5

Yenilmezler: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron) (2015) - %76

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 6

Thor (2011) - %77

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 7

Iron Man 3 (2013) - %79

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 8

Black Widow (2021) - %79

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 9

Captain (2019) - %79

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 10

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Captain Amerika: The First Avenger) (2011) - %80

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 11

Ant-Man (2015) - %83

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 12

Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) (2017) - %85

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 13

Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) (2018) - %85

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 14

Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and the Wasp) (2018) - %87

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 15

Doctor Strange (2016) - %89

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 16

Kaptan Amerika: Kış Askeri (Captain America: The Winter Soldier) (2014) - %90

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 17

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) (2016) - %90

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 18

Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) (2019) - %90

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 19

Yenilmezler (The Avengers) (2012) - %91

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 20

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) (2021) - %92

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 21

Galaksini Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) (2014) - %92

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 22

Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) (2017) - %92

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 23

Thor: Ragnarok (2017) - %93

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 24

Iron Man (2008) - %94

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 25

Avengers: Endgame (2019) - %94

Eleştirmenlere göre en iyi Marvel filmleri - 26

Black Panther (2018) - %96

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