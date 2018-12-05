Eleştirmenlere ve seyircilere göre 2018'in en iyi oyuncuları
Gocompare sitesi, 100 üzerinden puanlama ile eleştirmenlere ve seyircilere göre en beğenilen oyuncuları belirledi. İşte sinema eleştirmenlerine göre 2018'in en iyi oyuncuları ile seyircilere göre 2018'in en iyi oyuncuları...
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1
SEYİRCİLERE GÖRE EN İYİ OYUNCULAR
20. Denzel Washington
70.80
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2
19. Julie Walters
70.90
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3
18. Jeremy Renner
71.00
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4
17. Edward Norton
71.10
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5
16. Andrew Garfield
71.10
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6
15. Sally Hawkins
71.10
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7
14. Paddy Considine
71.10
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8
13. Alan Tudyk
71.20
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9
12. Rupert Grint
71.20
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10
11. Christian Bale
71.20
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11
10. Jake Gyllenhaal
71.30
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12
9. Brad Pitt
71.30
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13
8. Carey Mulligan
71.60
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14
7. Irrfan Khan
71.70
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15
6. Marion Cotillard
71.80
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16
5. Domhnall Gleeson
72.50
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17
4. Benedict Cumberbatch
73.10
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18
3. Tom Hardy
73.50
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19
2. Michael Stuhlbarg
77.60
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20
1. Leonardo DiCaprio
77.60
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21
ELEŞTİRMENLERE GÖRE EN İYİ OYUNCULAR
20. Greta Gerwig
65.71
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22
19. Katherine Waterston
65.80
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23
18. Philip Seymour Hoffman
65.84
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24
17. Kyle Chandler
66.00
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25
16. Andrea Riseborough
66.00
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26
15. Cate Blanchett
66.19
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27
14. Ryan Gosling
66.30
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28
13. Andrew Garfield
67.17
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29
12. Christopher Abbott
67.20
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30
11. George Clooney
67.83
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31
10. Tilda Swinton
68.09
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32
9. Tom Hiddleston
68.21
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33
8. Andy Serkis
68.25
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34
7. Paddy Considine
68.38
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35
6. Domhnall Gleeson
68.44
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36
5. Sally Hawkins
69.22
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37
4. Michael Stuhlbarg
69.24
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38
3. Leonardo DiCaprio
69.29
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39
2. Adam Driver
71.73
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40
1. Carey Mulligan
72.83