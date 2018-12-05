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Eleştirmenlere ve seyircilere göre 2018'in en iyi oyuncuları

Gocompare sitesi, 100 üzerinden puanlama ile eleştirmenlere ve seyircilere göre en beğenilen oyuncuları belirledi. İşte sinema eleştirmenlerine göre 2018'in en iyi oyuncuları ile seyircilere göre 2018'in en iyi oyuncuları...

  • 1

    SEYİRCİLERE GÖRE EN İYİ OYUNCULAR

    SEYİRCİLERE GÖRE EN İYİ OYUNCULAR

    20. Denzel Washington

    70.80

  • 2

    19. Julie Walters

    70.90

  • 3

    18. Jeremy Renner

    71.00

  • 4

    17. Edward Norton

    71.10

  • 5

    16. Andrew Garfield

    71.10

  • 6

    15. Sally Hawkins

    71.10

  • 7

    14. Paddy Considine

    71.10

  • 8

    13. Alan Tudyk

    71.20

  • 9

    12. Rupert Grint

    71.20

  • 10

    11. Christian Bale

    71.20

  • 11

    10. Jake Gyllenhaal

    71.30

  • 12

    9. Brad Pitt

    71.30

  • 13

    8. Carey Mulligan

    71.60

  • 14

    7. Irrfan Khan

    71.70

  • 15

    6. Marion Cotillard

    71.80

  • 16

    5. Domhnall Gleeson

    72.50

  • 17

    4. Benedict Cumberbatch

    73.10

  • 18

    3. Tom Hardy

    73.50

  • 19

    2. Michael Stuhlbarg

    77.60

  • 20

    1. Leonardo DiCaprio

    77.60

  • 21

    ELEŞTİRMENLERE GÖRE EN İYİ OYUNCULAR

    ELEŞTİRMENLERE GÖRE EN İYİ OYUNCULAR

    20. Greta Gerwig

    65.71

  • 22

    19. Katherine Waterston

    65.80

  • 23

    18. Philip Seymour Hoffman

    65.84

  • 24

    17. Kyle Chandler

    66.00

  • 25

    16. Andrea Riseborough

    66.00

  • 26

    15. Cate Blanchett

    66.19

  • 27

    14. Ryan Gosling

    66.30

  • 28

    13. Andrew Garfield

    67.17

  • 29

    12. Christopher Abbott

    67.20

  • 30

    11. George Clooney

    67.83

  • 31

    10. Tilda Swinton

    68.09

  • 32

    9. Tom Hiddleston

    68.21

  • 33

    8. Andy Serkis

    68.25

  • 34

    7. Paddy Considine

    68.38

  • 35

    6. Domhnall Gleeson

    68.44

  • 36

    5. Sally Hawkins

    69.22

  • 37

    4. Michael Stuhlbarg

    69.24

  • 38

    3. Leonardo DiCaprio

    69.29

  • 39

    2. Adam Driver

    71.73

  • 40

    1. Carey Mulligan

    72.83

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