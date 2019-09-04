Elif Şafak On Dakika Otuz Sekiz Saniye ile The Booker Ödülü’nün kısa listesinde
Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden The Booker Ödülü’nün kısa listesi açıklandı. 13 eserden oluşan uzun listede yer alan Elif Şafak’ın kaleme aldığı On Dakika Otuz Sekiz Saniye (10 Minutes 38 Seconds) adlı roman, 6 kitabın yer aldığı kısa listeye de yerleşti.
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The Booker Ödülü (Booker Prize) kısa listesi, British Library’de yapılan canlı yayında açıklandı. Hay Edebiyat Festivali’nin direktörü Peter Florence’ın başkanlığında, Liz Calder, Xiaolu Guo, Afua Hirsch ve Joanna MacGregor’dan oluşan seçici kurul, kısa listeye seçilen 6 kitabın ismini ve seçme sebeblerini açıkladı.
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13 eserden oluşan uzun listede yer alan Elif Şafak’ın kaleme aldığı On Dakika Otuz Sekiz Saniye isimli kitabı, dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olarak gösterilen The Booker Ödülü'nın kısa listesine kalmayı başardı. İşte Kazananın 14 Ekim’de yapılacak törenle açıklanacağı listedeki yazarlar ve kitapları...
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3Margaret Atwood / The Testaments
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Salman Rushidie / Quichotte
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5Lucy Ellmann /Ducks, Newburyport
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6Bernardine Evaristo /Girl, Woman, Other
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7Chigozie Obioma / An Orchestra of Minorities
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8Elif Şafak, 10 Minutes 38 Seconds
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Elif Şafak,On Dakika Otuz Sekiz Saniye romanında baş karakteri Tekila Leyla üzerinden bir yandan bir kadın hikayesi anlatırken diğer yandan da İstanbul sokaklarına ve Türkiye’nin yakın tarihine bambaşka bir bakış sunuyor. Elif Şafak, geçtiğimiz yıl da ödülün jüri koltuğunda yer almıştı.