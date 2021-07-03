Elon Musk'ın sevgilisi Grimes yeni albümünü anlattı: Yapay zekanın uzay operası olacak

Kanadalı müzisyen Grimes, Columbia Records'dan çıkacak yeni albümü hakkında konuştu.

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03.07.2021 - 13:22

Tesla, Space X, Neuralink gibi şirketlerin CEO'su Elon Musk'ın sevgilisi Grimes merakla beklenen ve Columbia Records'dan çıkacak 6. albümü hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen yıl Miss Anthropocene isimli albümünü piyasaya süren Grimes, Instagram'da bir hayranının yeni albümün tarzının nasıl olacağını sorması üzerine, Claire de Lune hakkında bir uzay operası hazırladığını söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; gerçek ismi Claire Elise Boucher olan şarkıcı ablümün yapay zekayı icat eden mühendisin beyninden alınan ve Dünya'daki yapay zeka yaratılış hikayesinin anısı olan bir simülasyona yerleştirilen yapay zeka hakkında olduğunu açıkladı.

Grimes "Mühendisin yapay zekayı icat etmesinin sebebi hayatını yeniden yaşamak istemesi ancak hayalindeki mükemmel kadının ona sevmeyi öğretip öğretemeyeceğini görmek istiyor.Böylece insanlığın makineler tarafından alt edilip karanlıkta kaybolmasına izin vermektense bu kez onu koruyabilir" dedi.

Grimes albümün hikayesini "Simülasyonun oluşturduğu geleceğin en güçlü süper zekası 'NO ONE' devasa bir hiper gerçekçi simülasyonun çalıştığını fark ediyor ve ortalığı karıştırmak için trol yapay zeka kuklalarını gönderiyor" olarak tanımladı.

33 yaşındaki şarkıcı anlatının devamının olduğunu söylese de hikayenin başlangıcını anlatmakla yetindi.