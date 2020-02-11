Eltilerin Savaşı 1 buçuk milyonu aştı (7-9 Şubat 2020 gişe rakamları)
Yaklaşık 587 bin seyirciyle açılışını gerçekleştiren Eltilerin Savaşı, ikinci hafta sonunda da 500 bini aşkın seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Hafta sonunda 510.336 sinemaseverin salonlardaki tercihi olan film, on günde toplam 1.513.646 biletli seyirci tarafından izlendi. İşte 7-9 Şubat 2020 gişe rakamları...
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