Eltilerin Savaşı 1 buçuk milyonu aştı (7-9 Şubat 2020 gişe rakamları)

Yaklaşık 587 bin seyirciyle açılışını gerçekleştiren Eltilerin Savaşı, ikinci hafta sonunda da 500 bini aşkın seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Hafta sonunda 510.336 sinemaseverin salonlardaki tercihi olan film, on günde toplam 1.513.646 biletli seyirci tarafından izlendi. İşte 7-9 Şubat 2020 gişe rakamları...

Dolittle
11.356
Süper Ajanlar
16.138

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
19.157

Gamonya: Hayaller Ülkesi
23.421

Şahane Hayaller
42.966

Rafadan Tayfa Göbeklitepe
45.256

Baba Parası
48.578

Aşk Tesadüfleri Sever 2
73.144

Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn)
113.166

Eltilerin Savaşı
510.336

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