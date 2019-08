Elvis Presley'in 42. ölüm yıldönümü

Elvis Presley 16 Ağustos 1977’de Graceland’deki evinde hayatını kaybetti. Evi, ölümünden sonra halka açıldı. Bu tarihi yapı, her yıl yaklaşık yarım milyonu bulan ziyaretçi sayısıyla Amerika’da Beyaz Saray’dan sonra en çok ziyaret edilen yer olma özelliğini taşıyor.

Graceland, her yıl düzenlenen doğum günlerine, sertifikalı açık artırmalara ve hayran kulübü etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

SoundExchange’e göre Elvis, son on yılın dijital ortamda en çok dinlenen sanatçısı. Billboard listelerinde dört ayrı on yıllık zaman diliminde zirveye ulaşan Presley, 'Kral' lakabıyla tanınıyor.

Beatles üyeleri 1965’te Elvis’le görüşmelerinden hayal kırıklığıyla ayrılmış olsa da birlikte doğaçlama müzik yaptılar. Diğer birçok müzisyenin yanı sıra Fab Four da Kral’ın etkisinde kaldıkları bir müzisyen olarak anıyor.

7

Joe DiPietro’nun kaleme aldığı "All Shook Up", 2005’de Broadway’de çok ses getirdi. Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis ve Carl Perkins’in 1956’da bir araya gelerek doğaçlama müzik yaptıkları efsanevi günden esinlenen bir müzikal olan "The Million Dollar Quartet" da 2013 yılının yapımlarındandı.