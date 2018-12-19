Emekli polis Andrew Colborn'den Netflix’e dava

1 2015 yılında yayınlanan Netflix’in belgesel dizisi Making a Murderer, 18 yıl boyunca işlemediği bir suçtan hapis yatan Steven Avery‘nin çarpıcı hikayesini ve dışarı çıktığında bir cinayet suçuyla yeniden içeri girmesini derinlemesine inceliyordu. Çekimleri 10 yıl süren belgesel dizi, Amerika’daki adalet sisteminin yetersizliğini iddia ederek Avery’nin akıllara durgunluk veren öyküsünü gerçekçi bir bakış açısıyla ele almasıyla izleyici üzerinde etki yarattı.

2 Steven Avery’nin davasına belgeselin yaklaşım biçimi oldukça büyük tartışmalara neden oldu. Belgeselin izleyicileri, davada gösterilen en önemli kanıtlardan birinin belgeselde yer almadığını iddia ediyordu.

3 Deadline'ın haberine göre; Making a Murderer’ı sevenler kadar Netflix’i suçlayanlarda çoğaldı ve yaşananlar artık bir kopma noktasına geldi. Steven Avery davasında adı geçen isimlerden biri olan Andrew Colborn adındaki emekli polis memuru, Netflix’e ve Making a Murderer’ın arkasındaki isimler olan Laura Ricciardi ve Moira Demos’a dava açtı.

4 25 yaşındaki Teresa Halbach’ın ölümü üzerine bölgedeki polis ekibinin Avery’nin evine çeşitli kanıtlar yerleştirdiğini iddia eden belgesel, bu yanıyla Andrew Colborn’u da zan altında bıraktığı öne sürüldü. Zira belgeselde Colborn’un görüntüleri de bulunuyor.