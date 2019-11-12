Emilia Clarke ilk kadın James Bond olmak istiyor

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin başrollerinden Emilia Clarke, verdiği bir röportajda James Bond karakterini canlandıracak ilk kadın olmayı istediğini söyledi.
Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke'a Empire'a verdiği röportajta Bond serisinden çekilecek olan Daniel Craig'in ardından başrolde oynayı düşünüp düşünmeyeceği soruldu.
Craig'in ardından James Bond rolünün kadın olabileceği konuşulurken, larke, Ajan 007 karakterini canlandırmayı çok istediğini ifade etti.
Soru karşısında heyecanını ve hevesini saklamayan Clarke, "Evet. Evet tabii ki isterim!" diye bağırdı.
Clarke ayrıca, Ajan 007 karakterinin asla eskimeyecek olduğunu belirterek "En demode ajan olsanızda asla unutulmazsınız" dedi.
Hayranlarının karşısına beşinci ve son kez James Bond olarak çıkmaya hazırlanan İngiliz oyuncu Daniel Craig, kendisinden sonra bir kadın oyuncunun ünlü ajan karakterine hayat vermesi gerektiğini vurgulamıştı.