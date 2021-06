Emilia Clarke, Marvel dünyasına neden katıldığını açıkladı

Marvel; WandaVision ve The Falcon and the Winter Soldier gibi dizilerle başarılı televizyon içeriklerinin ardından Disney+'ta daha fazla proje gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gelecek projeler arasında ilk kez Captain Marvel'da bir araya gelen Nick Fury ve Talos the Skrull'ın dönüşünü ekranlara getirecek Secret Invasion da bulunuyor.