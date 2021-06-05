Emilia Clarke, Marvel dünyasına neden katıldığını açıkladı

Game of Thrones'da canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Emilia Clarke, Marvel Sinematik Evreni'nde de boy göstermeye hazırlanıyor.

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05.06.2021 - 07:09

Independent Türkçe'nin haberine göre "Projede yer aldığı için gerçekten havalı hissettiğini söyleyen Clarke"Şu anda yaptıkları şeyin çok heyecan verici, çok havalı ve türünün en ileri örneği olduğunu düşünüyorum. Sanki onlar bu evrenin Apple'ıymış gibi hissediyorum. Bu ailenin parçası olmak, 'Aman Tanrım havalı çocukların arasındayım, bu çok havalı' gibi hissettiriyor" dedi.

34 yaşındaki oyuncu "Dürüst olmak gerekirse beni burada yer almak istemeye iten şey Marvel için çalışan kişilerdi. Herkesin aklı ve kalbiyle doğru yerde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Marvel; WandaVision ve The Falcon and the Winter Soldier gibi dizilerle başarılı televizyon içeriklerinin ardından Disney+'ta daha fazla proje gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gelecek projeler arasında ilk kez Captain Marvel'da bir araya gelen Nick Fury ve Talos the Skrull'ın dönüşünü ekranlara getirecek Secret Invasion da bulunuyor.





Ekim 2020'de duyurulan Secret Invasion'da önceki rollerini tekrarlayacak Samuel L. Jackson ve Ben Mendelsohn'ın yanı sıra Emilia Clarke, Oliva Colman, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott gibi yeni isimler de yer alıyor.







Yapım aşaması başlamadığı için Secret Invasion'ın nasıl bir hikaye anlatacağına dair detaylar henüz bilinmiyor. Radio Times'ın aktardığına göre Secret Invasion'ın 2022 yazında ekranlara gelmesi bekleniyor.