Emilia Clarke bir sonraki projesi için ipucu verdi

Clarke daha önce “Dizinin final sezonu için 2019’a kadar neden beklememize kesinlikle değecek. Bu hem dizi ekibi hem de izleyiceler için zorr süreç. Fakat, son sezonun senaryosunu okudum. Öyle büyülendim ki bir an önce evden çıkmak istedim. Üç saat sonra geri döndüğümde hala okudukları sindirememiş ve onların etkisinden çıkamamıştım” demişti.