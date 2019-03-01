Emilia Clarke'tan Game of Thrones açıklaması: Devasa bir şey olacak (Final sezonunun 20 görseli yayınlandı)
Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke, dizinin final sezonu hakkında, "Devasa bir şey olacak. Herkesin bilmesi gereken bu" dedi. Game of Thrones'un final sezonundan 20 yeni poster de yayınlandı. İşte Clarke'ın açıklamasının detayları ve yayınlanan görseller...
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1İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin merakla beklenen 8. final sezonunda izleyicilerin nelerle karşılaşacakları konusunda ipuçları verdi.
Dizide Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Clarke, final bölümlerinde beklenmediği kadar ilgi çekici olacaklarını belirtti.
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Clarke, hayranların bu bölümlere nasıl bir tepki verebilecekleri sorusu karşısında, "Herkes şok olacak" yanıtını verdi.
Londra doğumlu ünlü oyuncu, "Devasa bir şey olacak. Herkesin bilmesi gereken bu. Bunu çekmek gerçekten çok zamanımızı aldı" diye konuştu.
İşte 14 Nisan‘da izleyiciyle buluşacak olan Game of Thrones'tan yayınlanan 20 yeni poster...
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3Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)
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4Jon Snow (Kit Harington)
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5Arya Stark (Maisie Williams)
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6Missandei (Nathalie Emmanuel)
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7Sansa Stark (Sophie Turner)
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8Melisandre (Carice van Houten)
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9Jorah Mormont (Iain Glen)
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10Theon Greyjoy (Alfie Allen)
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11Tyrion Lannister (Peter Dinklage)
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12The Night King (Vladimír Furdík)
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13Samwell Tarly (John Bradley)
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14Bran Stark (Isaac Hempstead Wright)
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15Cersei Lannister (Lena Headey)
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16Davos Seaworth (Liam Cunningham)
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17Grey Worm (Jacob Anderson)
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18Brienne of Tarth (Gwendoline Christie)
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19Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau)
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20Varys (Conleth Hill)
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21Euron Greyjoy (Pilou Asbæk)
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22Sandor ‘The Hound’ Clegane (Rory McCann)