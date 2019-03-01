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Emilia Clarke'tan Game of Thrones açıklaması: Devasa bir şey olacak (Final sezonunun 20 görseli yayınlandı)

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke, dizinin final sezonu hakkında, "Devasa bir şey olacak. Herkesin bilmesi gereken bu" dedi. Game of Thrones'un final sezonundan 20 yeni poster de yayınlandı. İşte Clarke'ın açıklamasının detayları ve yayınlanan görseller...

  • 1

    İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin merakla beklenen 8. final sezonunda izleyicilerin nelerle karşılaşacakları konusunda ipuçları verdi.

    Dizide Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Clarke, final bölümlerinde beklenmediği kadar ilgi çekici olacaklarını belirtti.
  • 2

    Clarke, hayranların bu bölümlere nasıl bir tepki verebilecekleri sorusu karşısında, "Herkes şok olacak" yanıtını verdi.

    Londra doğumlu ünlü oyuncu, "Devasa bir şey olacak. Herkesin bilmesi gereken bu. Bunu çekmek gerçekten çok zamanımızı aldı" diye konuştu.

    İşte 14 Nisan‘da izleyiciyle buluşacak olan Game of Thrones'tan yayınlanan 20 yeni poster...

  • 3

    Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)


  • 4

    Jon Snow (Kit Harington)


  • 5

    Arya Stark (Maisie Williams)


  • 6

    Missandei (Nathalie Emmanuel)


  • 7

    Sansa Stark (Sophie Turner)


  • 8

    Melisandre (Carice van Houten)


  • 9

    Jorah Mormont (Iain Glen)


  • 10

    Theon Greyjoy (Alfie Allen)


  • 11

    Tyrion Lannister (Peter Dinklage)


  • 12

    The Night King (Vladimír Furdík)


  • 13

    Samwell Tarly (John Bradley)


  • 14

    Bran Stark (Isaac Hempstead Wright)


  • 15

    Cersei Lannister (Lena Headey)


  • 16

    Davos Seaworth (Liam Cunningham)


  • 17

    Grey Worm (Jacob Anderson)


  • 18

    Brienne of Tarth (Gwendoline Christie)


  • 19

    Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau)


  • 20

    Varys (Conleth Hill)


  • 21

    Euron Greyjoy (Pilou Asbæk)


  • 22

    Sandor ‘The Hound’ Clegane (Rory McCann)
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