Emilia Clarke’tan Game of Thrones’a duygusal veda

4

“Neredeyse on yıldır beni evimden uzakta tutan diyara elveda demek için beni bir adaya doğru götüren bota atladım. Bu bir yolculuktu. Game of Thrones’a hayal dahi edemediğim bir hayatı yaşama imkanı sunduğu için ve bana asla özlemekten vazgeçmeyeceğim bir aile verdiği için teşekkür ederim.”