Emilia Clarke'tan Marvel'ın gizliliğine gönderme: Evimin önünde birinin beklediğinden eminim

Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen karakteriyle kariyerinde zirve yapan Emilia Clarke, Marvel'deki yeni projesinin gizliliğini göndermek yaptı. 34 yaşındaki oyuncu "Uzun süredir evimin önündü park halinde bir otomobil var ve yemin ederim ki araçtaki kişi gizli görevde" dedi.

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28.07.2021 - 07:31

spoiler olarak vermediğinden emin olmak için gizli görevdeki Marvel güvenlik ekibinin gözünü üstünden ayırmadığını düşündüğünü söyledi. İngiliz oyuncu Emilia Clarke ; Marvel'ın yeni mini dizisindeki rolünü doğruladı. Clarke hiçbir detayıolarak vermediğinden emin olmak için gizli görevdekigüvenlik ekibinin gözünü üstünden ayırmadığını düşündüğünü söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'a katılan Emilia Clarke, Secret Invasion isimli yeni Marvel dizisine imza attığını açıkladı.

Clarke "Şimdiden korkuyorum. Marvel'da konuştuğum ilk kişiler güvenlik ekibiydi ve evimin önünde birinin beklediğine eminim. Uzun süredir orada park halinde bir otomobil var ve Tanrı'ya yemin ederim ki otomobildeki kişi gizli görevde" dedi.





Fallon, Ejderhaların Annesi'nin Game Of Thrones'taki rolü sayesinde sır saklama deneyimi olduğunu söyleyince Clarke; "Ben de öyle düşündüm ama beni eğitime aldılar. Ne yapacağımı şaşırdım" diye cevap verdi.

SECRET INVASION HAKKINDA BİLİNENLER



Secret Invasion, 2019 yapımı Captain Marvel'daki olayların sonrasında geçecek ve Nick Fury'nin Skrulls diye bilinen uzaylı ırka karşı savaşı etrafında şekillenecek.





Hem Captain Marvel'da hem de Örümcek Adam: Evden Uzakta'nın (Spider-Man: Far from Home) kısa bir sahnesinde Skrull lideri Talos'u canlandıan Ben Mendelsohn da dizide yer alacak. Samuel L. Jackson ise Fury'yi oynayacak.

Dizinin Disney Plus'ta 2022'de yayımlanması bekleniyor.





Son olarak Murder Manual filmiyle seyirciyle buluşan Clarke geçtiğimi günlerde ComicBook.com'a yeni Marvel dizisindeki rolünü anlattı. Clarke, Marvel Sinematik Evreni'nin havalı çocuklarına"katılmaktan büyük heyecan duyduğunu açıkladı.





İngiliz oyuncu "Şu anda yaptıklarının çok heyecan verici, çok havalı ve türünün en ileri örneği olduğunu düşünüyorum. Sanki onlar bu evrenin Apple'ıymış gibi hissediyorum. Bu ailenin parçası olmak, 'Aman Tanrım havalı çocukların arasındayım, bu çok havalı' hissini veriyor" dedi.

Clarke "Dürüst olmak gerekirse beni gerçekten burada yer almak istemeye iten şey bunu yapan kişilerdi. Burada herkesin kalbinin de aklının da doğru yerde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.