Emily Blunt: Süper kahraman filmlerinin çok yorucu

Fantastic Four filminde oynacağı konuşulan Emily Blunt, "Süper kahraman filmlerinin çok yorucu buluyorum. O kadar havalı bir yapım ve karakter olmalı ki, ilgimi çeksin" dedi.

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13.05.2021 - 11:29

Sessiz Bir Yer 2 ile sinemalarda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Emily Blunt, Fantastic Four dedikoduları hakkında konuştu. Hayranlarının Susan Storm'u canlandırmasını istediği Blunt, süper kahraman filmlerinin çok yorucu bulduğunu söyledi.





Son olarak Mary Poppins Returns'de oynayan 38 yaşındaki oyuncu süper kahraman dizi ve filmleri hakkında kesin konuştu ama hiçbir zaman 'asla' demeyeceğini de ilave etti:





Blunt "Su altında kaldık. Yalnızca filmler konusunda değil, televizyon dizileriyle de aynı durumdayız. Hiçbir zaman birini canlandırmam demiyorum. Yalnızca o kadar havalı bir yapım ve karakter olmalı ki, ilgimi çeksin."





Emily Blunt'ın adının ayrıca Black Widow ile geçtiği de biliniyor. Scarlett Johansson'dan önce Emily Blunt rol için düşünülüyordu. Oyuncu söylediklerine göre, süper kahraman filmlerinin onu aştığını düşünmüyor, yalnızca geleceğini orada görmediğini ifade ediyor:







"Robert Downey Jr. ile birlikte çalışmak istemiştim. Harika olabilirdi. Ama süper kahraman filmleri bana göre mi bilmiyorum. Benim alanımda değiller. Onlardan hoşlanmıyorum gerçekten."







