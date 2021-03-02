Emily in Paris'in rüşvetle Altın Küre adaylığı aldığı iddia edildi

ALTIN KÜRE EKİBİNE ÖZEL AĞIRLAMA

Habere göre, toplamda 87 üyesi bulunan HFPA'nın 30 üyesi, Emily in Paris’in setini ziyaret etmek için Paris’e kalabalık bir ziyaret gerçekleştirdi ve deyim yerindeyse 'krallar gibi' ağırlandı. Los Angeles Times’ın bu haberinden sonra Emily in Paris’in kısmen de olsa rüşvet ile Altın Küre Ödülü adaylığı aldığı konuşulmaya başlandı.