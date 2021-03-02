Emily in Paris'in rüşvetle Altın Küre adaylığı aldığı iddia edildi

02.03.2021 - 09:55
78. Altın Küre Ödülleri, önceki gece online olarak gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu. 2021 Altın Küre Ödülleri’nde tartışmalı bir şekilde 'En İyi Komedi dizisi' adayı olan Netflix yapımı Emily in Paris ile ilgili şaşırtan iddialar gündemde.
ALTIN KÜRE EKİBİNE ÖZEL AĞIRLAMA
Habere göre, toplamda 87 üyesi bulunan HFPA'nın 30 üyesi, Emily in Paris’in setini ziyaret etmek için Paris’e kalabalık bir ziyaret gerçekleştirdi ve deyim yerindeyse 'krallar gibi' ağırlandı. Los Angeles Times’ın bu haberinden sonra Emily in Paris’in kısmen de olsa rüşvet ile Altın Küre Ödülü adaylığı aldığı konuşulmaya başlandı.
'KÜRE'NİN PRESTİJİ SARSILDI
Dahası örgüt üyeleri, yalnızca internet sitelerine makale yazmak ve çeşitli jürilerde görev almak için de hiç de azımsanmayacak ücretler alıyorlar. Kısacası ABD medyasına göre HPFA’nın para ile manipüle edilebilir, çeşitlilikten yoksun bir grup gazeteciden oluşuyor olması, Altın Küre Ödülleri’nin prestijine ciddi şekilde olumsuz etki yaratmış durumda.