Emily in Paris'in rüşvetle Altın Küre adaylığı aldığı iddia edildi

Emily in Paris dizisi yetkililerinin, Altın Küre Ödülleri'ni belirleyen Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin 30 üyesini Paris'te 'krallar gibi ağırlayarak' bir anlamda rüşvet ile Altın Küre Ödülü adaylığı aldığı öne sürüldü.

02.03.2021 - 09:55

Emily in Paris'in rüşvetle Altın Küre adaylığı aldığı iddia edildi - 1

78. Altın Küre Ödülleri, önceki gece online olarak gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu. 2021 Altın Küre Ödülleri’nde tartışmalı bir şekilde 'En İyi Komedi dizisi' adayı olan Netflix yapımı Emily in Paris ile ilgili şaşırtan iddialar gündemde.

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLARIN TAM LİSTESİ

Emily in Paris'in rüşvetle Altın Küre adaylığı aldığı iddia edildi - 2
Webtekno'nun haberine göre, Los Angeles Times tarafından Altın Küre Ödülleri’nin arkasındaki örgüt olan Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association-HFPA) ile ilgili olarak yapılan bir araştırma, Emily in Paris’in şaşırtıcı Altın Küre Ödülleri adaylığının ardındaki 'olayları' ortaya çıkardı.
Emily in Paris'in rüşvetle Altın Küre adaylığı aldığı iddia edildi - 3

ALTIN KÜRE EKİBİNE ÖZEL AĞIRLAMA

Habere göre, toplamda 87 üyesi bulunan HFPA'nın 30 üyesi, Emily in Paris’in setini ziyaret etmek için Paris’e kalabalık bir ziyaret gerçekleştirdi ve deyim yerindeyse 'krallar gibi' ağırlandı. Los Angeles Times’ın bu haberinden sonra Emily in Paris’in kısmen de olsa rüşvet ile Altın Küre Ödülü adaylığı aldığı konuşulmaya başlandı.

Emily in Paris'in rüşvetle Altın Küre adaylığı aldığı iddia edildi - 4
Söz konusu iddiaların ortaya atılmasının ardından medya, yaşananlara gerekçe olarak HPFA’daki çeşitlilik yoksunluğunu gösterdi. Örgüte bağlı 87 gazeteci, yalnızca Altın Küre Ödülleri sayesinde geçtiğimiz yıl 27,4 milyon dolarlık bir gelir oluşturdu ve bu gelirin büyük bir kısmı gazeteciler arasında bölüşüldü.
Emily in Paris'in rüşvetle Altın Küre adaylığı aldığı iddia edildi - 5

'KÜRE'NİN PRESTİJİ SARSILDI

Dahası örgüt üyeleri, yalnızca internet sitelerine makale yazmak ve çeşitli jürilerde görev almak için de hiç de azımsanmayacak ücretler alıyorlar. Kısacası ABD medyasına göre HPFA’nın para ile manipüle edilebilir, çeşitlilikten yoksun bir grup gazeteciden oluşuyor olması, Altın Küre Ödülleri’nin prestijine ciddi şekilde olumsuz etki yaratmış durumda.

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