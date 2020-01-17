Eminem'den yeni albüm: Music To Be Murdered By

Ünlü yıldız Eminem Music To Be Murdered By isimli yeni çalışmasını hayranlarıyla buluşturdu.
17.01.2020 - 14:54
Ünlü ABD'li müzisyen Eminem, yeni bir albümünü piyasaya sürdü. Albüm dijital müzik dinleme platformlarında da yerini aldı.
Music To Be Murdered By isimli çalışmada 20 şarkı yer alırken, toplam 63 dakikadan oluşuyor.
Albümde geçen yıl hayatını kaybetmiş olan rap müzisyeni Juice WRLD de yer alıyor. Albümde Eminem'e eşlik eden ünlü isimler arasında Ed Sheeran da var.
Sürpriz şekilde piyasaya sürülen albümdeki Darkness adlı şarkı için çekilen klip de yayınlandı.
Eminem klibi Twitter hesabından, Simon and Garfunkel grubunun ünlü şarkısı Sound of Silence'ın sözlerine gönderme yaparak Hello Darkness my old friend (Merhaba eski arkadaşın karanlık) diyerek paylaştı.
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