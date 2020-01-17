Eminem'den yeni albüm: Music To Be Murdered By

Ünlü ABD'li müzisyen Eminem , yeni bir albümünü piyasaya sürdü. Albüm dijital müzik dinleme platformlarında da yerini aldı.

Albümde geçen yıl hayatını kaybetmiş olan rap müzisyeni Juice WRLD de yer alıyor. Albümde Eminem'e eşlik eden ünlü isimler arasında Ed Sheeran da var.