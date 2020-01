Eminem'den yeni albüm: Music To Be Murdered By

Music To Be Murdered By isimli çalışmada 20 şarkı yer alırken, toplam 63 dakikadan oluşuyor.

Eminem klibi Twitter hesabından, Simon and Garfunkel grubunun ünlü şarkısı Sound of Silence'ın sözlerine gönderme yaparak Hello Darkness my old friend (Merhaba eski arkadaşın karanlık) diyerek paylaştı.