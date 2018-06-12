Eminem'in konserinde silah sesi paniği

Kill You isimli parçasını seslendirdiği sırada, gerçek silah sesi efekti kullanan 45 yaşındaki şarkıcı, kendisini izlemeye gelen hayranlarının korku ve panik dolu anlar yaşamasına neden oldu.

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Konser sonrası bir izleyici, Twitter hesabından, “Tüm kalabalık bir anda eğildi. Daha önce hiç bu kadar sarsılmış ve paniklemiş hissetmemiştim. Bu hareket, tamamen yersizdi” diye yazdı. Eminem ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.