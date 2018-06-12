Eminem'in konserinde silah sesi paniği

Eminem’in, İngiltere’deki konseri sırasında kullandığı silah sesi efekti, izleyenleri korku ve paniğe sürükledi.
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ABD’li ünlü rapçi Eminem, önceki akşam Manchester’da düzenlenen 2018 Bonnaroo Müzik & Sanat Festivali kapsamında sahne aldı.
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Kill You isimli parçasını seslendirdiği sırada, gerçek silah sesi efekti kullanan 45 yaşındaki şarkıcı, kendisini izlemeye gelen hayranlarının korku ve panik dolu anlar yaşamasına neden oldu.
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Geçtiğimiz yıl Las Vegas’taki yeni yıl etkinliklerinde meydana gelen ve 59 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı hatırlayan seyirciler, çığlık atarak alanı terk etti.
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Konser sonrası bir izleyici, Twitter hesabından, “Tüm kalabalık bir anda eğildi. Daha önce hiç bu kadar sarsılmış ve paniklemiş hissetmemiştim. Bu hareket, tamamen yersizdi” diye yazdı. Eminem ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.