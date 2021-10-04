Eminönü İskelesi'nde kültür varlığı tespit edildi: Benzeri Ayasofya'da

Eminönü İskelesi'nde üzeri yosunlarla kaplı olan bir kültür varlığı tespit edildi. Tarihi niteliği olduğu belirtilen kültür varlığının Ayasofya'da da benzerinin olduğu kaydedildi.

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DHA 04.10.2021 - 12:09

Eminönü İskelesi'nde üzeri yosunlarla kaplı olan bir kültür varlığı tespit edildi.

Tarihi niteliği olduğu belirtilen kültür varlığının Ayasofya'da da benzerinin olduğu aktarıldı.





Araştırmacı-Yazar Selçuk Eracun, "Bu objeler yeni yapılan inşaatlarda bir şekilde kullanıldı. Ayasofya Camii'nde buna benzer bir mermer obje daha var. Ayasofya Camii'nde bulunan biraz daha küt yapılmış, bu mermer ise daha oval şekilde" dedi.









Eracun, "Bu taştan çok var anlayışını aşmamız lazım. Bu obje geçmişi ile bize ışık tutacağı için önemli. Bu obje tarihi seven herkes için paha biçilmez olduğunu düşünüyorum"diye konuştu.







İstanbul Arkeoloji Müzeleri ise Eminönü İskelesi'nde belirlenen kültür varlığı ile ilgili bilgi olmadığını kaydetti.