Emma Stone'dan 50 milyon dolarlık anlaşma: Cruella 2 geliyor

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Emma Stone, çığır açan yeni bir anlaşma sayesinde Hollywood’un en çok kazanan aktrisi olabilir.

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16.08.2021 - 11:51

Emma Stone, Cruella 2'de rol almak için resmi olarak anlaşmayı imzaladı. Stone, filmin Disney+'ta yayımlandığında kendisine önemli bir kar payı sağlayacağını duyurdu. 'de rol almak için resmi olarak anlaşmayı imzaladı. Stone, filmin'ta yayımlandığında kendisine önemli bir kar payı sağlayacağını duyurdu.

32 yaşındaki oyuncu: Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste ve Mark Strong'la birlikte yer aldığı role geri dönecek





Yeni anlaşma, Scarlett Johansson'ın, Disney'i Black Widow'un Disney Plus'ta ve sinemalarda aynı anda yayınlama kararı üzerine yaptığı sözleşme ihlali gerekçesiyle dava etmesinin hemen ardından geldi ve muhtemelen bu anlaşmayı da etkiledi.

Sektörde, oyuncunun filmden kazancının 50 milyon doları bulabileceğinin konuşulduğu belirtiliyor.





Cruella ve Black Widow, pandemi nedeniyle hem salon, hem ev sineması gösterimi kararının uygulandığı ilk yüksek profilli filmler arasında yer aldı.





Film, yurtiçinde 85 milyon dolardan fazla ve küresel gişede 220 milyon dolardan fazla kazandı. Cruella, piyasaya sürülmesinin ardından, yayıncının Premier Access seçeneği aracılığıyla 30 dolarlık ek bir satın almayla Disney Plus'ta da izlenmeye sunuldu.





CRUELLA'NIN KONUSU



Cruella, yaptığı tasarımlarla adını duyurmaya çalışan, yetenekli bir kız ve genç bir dolandırıcı olan Estella'nın hikayesini konu ediyor. Zeki ve yaratıcı bir kız olan Estella'nın hayatı, onun haylazlık hevesini takdir eden iki hırsızla arkadaş olmasıyla bambaşka bir hal alır.

Genç kız, arkadaşlarıyla birlikte kendisine Londra'nın sokaklarında bir hayat kurar. Moda konusunda oldukça yetenekli olan Estella, bir moda efsanesi olan korkutucu Barones von Hellman'ın dikkatini çekmeyi başarır.

Ancak ikisinin kurduğu ilişki, Estella'nın kötü tarafını kabullenip Cruella’ya dönüşmesine neden olur.

Cruella filminden fotoğraflar...