'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil'

Sadece 9 yaşındaken Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle dünya çapında tanınan ve kameralar önünde büyüyen Emma Charlotte Duerre Watson, kariyerini sonlandırdığı iddialarıyla gündemde. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri "Emma'nın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil" ifadelerini kullandı.

Abone ol Paylaş









Hermione karakteriyle 10 milyon sterlinin üzerinde para kazanan Paris doğumlu İngiliz oyuncu Emma Watson ilk mankenlik deneyimini ise 2009'da Burberry defilesiyle yaşadı. 2013'te Empire dergisi tarafından En seksi film yıldızı seçildi. Bir moda danışmanı olarak, People Tree için giyim tasarımlarında yardımcı oldu. Sayısız ödül kazandığı kariyeri eğitimine engel olmadı ve 2014'te Brown Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünü bitirdi. Bu parlak kariyere rağmen menajerinin The Daily Mail'e 30 yaşındaki yıldızın "uykuda" olduğunu söylemesi Watson'ın oyunculuğu bıraktığının ilanı olarak yorumlandı. Bunun üzerine Watson'ın Untitled Entertainment'daki menajeri, Entertainment Weekly'e yaptığı açıklamada, "Emma'nın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil" ifadelerini kullandı. İşte kameralar önünde büyüyen Emma Watson'ın dünden bugüne değişimi...

Emma Watson / Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

Emma Watson / Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

‏Emma Watson / Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

Rupert Grint, Daniel Radcliffe ve Emma Watson / Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

Emma Watson / Odeon Leicester Square (2005)

Emma Watson / Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

Emma Watson / Ballet Shoes (2007)

Liv Tyler, Emma Watson, Gwyneth Paltrow ve Mario Testino / London Fashion Week (2009)

Emma Watson / Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

Emma Watson / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

Emma Watson / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

Emma Watson / My Week with Marilyn (2011)

Emma Watson / The Mayfair Hotel (2012)

Emma Watson ve Ezra Miller / The Perks of Being a Wallflower (2012)

Emma Watson ve Taissa Farmiga / The Bling Ring (2013)

James Franco, Seth Rogen ve Emma Watson / This Is the End (2013)

Emma Watson / BAFTA Los Angeles Jaguar Britannia Awards (2014)

Emma Watson / Noah (2014)

Emma Watson / Hollywood & Highland Center (2014)

Emma Watson / Colonia (2015)

Emma Watson / Regression (2015)

Emma Watson / Metropolitan Museum of Art (2016)

Emma Watson / Beauty and the Beast (2017)

Actress Emma Watson / Tribecca Film Festival (2017)

Emma Watson ve Karen Gillan / The Circle (2017)

Emma Watson / MTV Movie And TV Awards (2017)

Emma Watson / Vanity Fair Oscar Party (2018)

John Vosler, Emma Watson ve Luke Evans / Wimbledon Tennis Championships (2018)

Assia Benziane, Marlene Schiappa, Aissata Lam, ve Emma Watson / G7 Advisory committee (2019)

Emma Watson / Little Women (2019)

Paylaş