'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil'

Hermione karakteriyle 10 milyon sterlinin üzerinde para kazanan Paris doğumlu İngiliz oyuncu Emma Watson ilk mankenlik deneyimini ise 2009'da Burberry defilesiyle yaşadı. 2013'te Empire dergisi tarafından En seksi film yıldızı seçildi. Bir moda danışmanı olarak, People Tree için giyim tasarımlarında yardımcı oldu. Sayısız ödül kazandığı kariyeri eğitimine engel olmadı ve 2014'te Brown Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünü bitirdi. Bu parlak kariyere rağmen menajerinin The Daily Mail'e 30 yaşındaki yıldızın "uykuda" olduğunu söylemesi Watson'ın oyunculuğu bıraktığının ilanı olarak yorumlandı. Bunun üzerine Watson'ın Untitled Entertainment'daki menajeri, Entertainment Weekly'e yaptığı açıklamada, "Emma'nın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil" ifadelerini kullandı. İşte kameralar önünde büyüyen Emma Watson'ın dünden bugüne değişimi...