'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil'

Sadece 9 yaşındaken Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle dünya çapında tanınan ve kameralar önünde büyüyen Emma Charlotte Duerre Watson, kariyerini sonlandırdığı iddialarıyla gündemde. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri "Emma'nın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil" ifadelerini kullandı.

'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 1
Hermione karakteriyle 10 milyon sterlinin üzerinde para kazanan Paris doğumlu İngiliz oyuncu Emma Watson ilk mankenlik deneyimini ise 2009'da Burberry defilesiyle yaşadı. 2013'te Empire dergisi tarafından En seksi film yıldızı seçildi. Bir moda danışmanı olarak, People Tree için giyim tasarımlarında yardımcı oldu. Sayısız ödül kazandığı kariyeri eğitimine engel olmadı ve 2014'te Brown Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünü bitirdi. Bu parlak kariyere rağmen menajerinin The Daily Mail'e 30 yaşındaki yıldızın "uykuda" olduğunu söylemesi Watson'ın oyunculuğu bıraktığının ilanı olarak yorumlandı. Bunun üzerine Watson'ın Untitled Entertainment'daki menajeri, Entertainment Weekly'e yaptığı açıklamada, "Emma'nın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil" ifadelerini kullandı. İşte kameralar önünde büyüyen Emma Watson'ın dünden bugüne değişimi...
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 2
Emma Watson / Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 3
Emma Watson / Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 4
‏Emma Watson / Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 5
Rupert Grint, Daniel Radcliffe ve Emma Watson / Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 6

Emma Watson / Odeon Leicester Square (2005)

'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 7
Emma Watson / Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 8
Emma Watson / Ballet Shoes (2007)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 9
Liv Tyler, Emma Watson, Gwyneth Paltrow ve  Mario Testino / London Fashion Week (2009)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 10
Emma Watson / Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 11
Emma Watson / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 12
Emma Watson / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 13
Emma Watson / My Week with Marilyn (2011)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 14
Emma Watson / The Mayfair Hotel (2012)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 15
Emma Watson ve Ezra Miller / The Perks of Being a Wallflower (2012)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 16
Emma Watson  ve Taissa Farmiga / The Bling Ring (2013)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 17
James Franco, Seth Rogen ve Emma Watson / This Is the End (2013)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 18
Emma Watson / BAFTA Los Angeles Jaguar Britannia Awards (2014)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 19
Emma Watson / Noah (2014)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 20
Emma Watson / Hollywood & Highland Center (2014)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 21
Emma Watson / Colonia (2015)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 22
Emma Watson / Regression (2015)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 23
Emma Watson / Metropolitan Museum of Art (2016)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 24
Emma Watson / Beauty and the Beast (2017)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 25
Actress Emma Watson / Tribecca Film Festival (2017)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 26
Emma Watson ve Karen Gillan / The Circle (2017)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 27
Emma Watson / MTV Movie And TV Awards (2017)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 28
Emma Watson / Vanity Fair Oscar Party (2018)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 29
John Vosler, Emma Watson ve Luke Evans / Wimbledon Tennis Championships (2018)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 30
Assia Benziane, Marlene Schiappa, Aissata Lam, ve Emma Watson /  G7 Advisory committee (2019)
'Emma Watson'ın sosyal medya hesapları uykuda olabilir ama kariyeri değil' - 31

Emma Watson / Little Women (2019)

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