Emmy 2019 adaylarının ekran önü ve arkası halleri

1 Emilia Clarke / Game of Thrones (2011)

2 Emilia Clarke

3 Jodie Comer / Killing Eve (2018)

4 Jodie Comer

5 Viola Davis / How to Get Away with Murder (2014)

6 Viola Davis

7 Laura Linney / Ozark (2017)

8 Laura Linney / Ozark (2017)

9 Mandy Moore / This Is Us (2016)

10 Mandy Moore

11 Sandra Oh / Killing Eve (2018)

12 Sandra Oh / Killing Eve (2018)

13 Robin Wright / House of Cards (2013)

14 Robin Wright

15 Jason Bateman / Ozark (2017)

16 Jason Bateman

17 Sterling K. Brown / This Is Us (2016)

18 Sterling K. Brown

19 Kit Harington / Game of Thrones (2011)

20 Kit Harington

21 Bob Odenkirk / Better Call Saul (2015)

22 Bob Odenkirk

23 Billy Porter / Pose (2018)

24 Billy Porter

25 Christina Applegate / Dead to Me (2019)

26 Christina Applegate

27 Rachel Brosnahan / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

28 Rachel Brosnahan

29 Julia Louis-Dreyfus / Veep (2012)

30 Julia Louis-Dreyfus

31 Natasha Lyonne / Russian Doll (2019)

32 Natasha Lyonne

33 Catherine O'Hara / Schitt's Creek (2015)

34 Catherine O'Hara

35 Phoebe Waller-Bridge / Fleabag (2016)

36 Phoebe Waller-Bridge

37 Anthony Anderson / Black-ish (2014)

38 Anthony Anderson

39 Don Cheadle / Black Monday (2019)

40 Don Cheadle

41 Ted Danson / The Good Place (2016)

42 Ted Danson

43 Michael Douglas / The Kominsky Method (2018)

44 Michael Douglas

45 Bill Hader / Barry (2018)

46 Bill Hader

47 Eugene Levy / Schitt's Creek (2015)

48 Eugene Levy

49 Amy Adams / Sharp Objects (2018)





50 Amy Adams

51 Patricia Arquette / Escape at Dannemora (2018)

52 Aunjanue Ellis / When They See Us (2019)







53 Aunjanue Ellis

54 Joey King / The Act (2019)

55 Joey King

56 Niecy Nash / When They See Us (2019)

57 Niecy Nash

58 Michelle Williams / Fosse/Verdon (2019)

59 Michelle Williams

60 Mahershala Ali / True Detective (2014)

61 Mahershala Ali

62 Benicio Del Toro / Escape at Dannemora (2018)

63 Benicio Del Toro

64 Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)

65 Hugh Grant

66 Jared Harris / Chernobyl (2019)

67 Jared Harris

68 Jharrel Jerome in When They See Us (2019)

69 Jharrel Jerome

70 Gwendoline Christie / Game of Thrones (2011)

71 Gwendoline Christie / Game of Thrones (2011)

72 Julia Garner / Ozark (2017)

73 Julia Garner

74 Lena Headey / Game of Thrones (2011)

75 Lena Headey

76 Fiona Shaw / Killing Eve (2018)

77 Fiona Shaw

78 Sophie Turner / Game of Thrones (2011)

79 Sophie Turner

80 Maisie Williams / Game of Thrones (2011)

81 Maisie Williams

82 Alfie Allen / Game of Thrones (2011)

83 Alfie Allen / Game of Thrones (2011)

84 Jonathan Banks / Better Call Saul (2015)

85 Jonathan Banks

86 Nikolaj Coster-Waldau / Game of Thrones (2011)

87 Nikolaj Coster-Waldau

88 Peter Dinklage / Game of Thrones (2011)

89 Peter Dinklage

90 Giancarlo Esposito / Better Call Saul (2015)

91 Giancarlo Esposito

92 Michael Kelly / House of Cards (2013)

93 Michael Kelly

94 Chris Sullivan / This Is Us (2016)

95 Chris Sullivan

96 Alex Borstein / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

97 Alex Borstein

98 Anna Chlumsky / Veep (2012)

99 Anna Chlumsky

100 Sian Clifford / Fleabag (2016)

101 Sian Clifford

102 Olivia Colman / Fleabag (2016)

103 Olivia Colman

104 Betty Gilpin / GLOW (2017)

105 Betty Gilpin

106 Sarah Goldberg / Barry (2018)

107 Sarah Goldberg

108 Marin Hinkle / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

109

Marin Hinkle

110 Kate McKinnon / Saturday Night Live (1975)

111 Kate McKinnon

112 Alan Arkin / The Kominsky Method (2018)

113 Alan Arkin

114 Anthony Carrigan / Barry (2018)

115 Anthony Carrigan

116 Tony Hale / Veep (2012)

117 Tony Hale

118 Stephen Root / Barry (2018)

119 Stephen Root

120 Tony Shalhoub / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

121 Tony Shalhoub

122 Henry Winkler / Barry (2018)

123 Henry Winkler

124 Patricia Arquette / The Act (2019)

125 Patricia Arquette

126 Marsha Stephanie Blake / When They See Us (2019)

127 Marsha Stephanie Blake

128 Patricia Clarkson / Sharp Objects (2018)

129 Patricia Clarkson

130 Vera Farmiga / When They See Us (2019)

131 Vera Farmiga

132 Emily Watson / Chernobyl (2019)

133 Emily Watson

134 Margaret Qualley / Fosse/Verdon (2019)

135 Margaret Qualley

136 Asante Blackk / When They See Us (2019)

137 Asante Blackk

138 Paul Dano / Escape at Dannemora (2018)

139 Paul Dano

140 John Leguizamo / When They See Us (2019)

141 John Leguizamo

142 Stellan Skarsgard / Chernobyl (2019)

143 Stellan Skarsgard

144 Ben Whishaw / A Very English Scandal (2018)

145 Ben Whishaw

146 Michael Kenneth Williams / When They See Us (2019)