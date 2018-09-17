Emmy Ödül törenlerine damga vuran anlar
Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri bu sabah sahiplerini buluyor. İşte 70. Emmy Ödülleri öncesi geçmişten günümüze ödül törenlerine damga vuran anlar.
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1Sofia Vergara / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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2Derek Hough / (2013)
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3Julie Bowen (2009)
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4Giancarlo Esposito ve Aaron Paul / 64. Emmy Ödülleri (2012)
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5Jimmy Kimmel ve Tracy Morgan 64. Emmy Ödülleri (2012)
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6Eva Longoria ve Kim Kardashian West
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7Bryan Cranston / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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8Michael J. Fox ve Howie Mandel
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9Zoe Kazan / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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10Anthony Anderson ve Nathan Anderson /67. Emmy Ödülleri (2015)
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11James Gandolfini ve Edie Falco
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12Patricia Heaton, Ted Allen, Thom Filicia, Carson Kressley ve Kyan Douglas
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13Tom Hanks ve Steven Spielberg
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14Edward James Olmos
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15Mickey Rooney, Aaron Spelling ve Carolyn Jones
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16Danielle Brooks / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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17Mary Tyler Moore, Jimmy Durante ve Jerry Van Dyke
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18Claire Danes / 64. Emmy Ödülleri (2012)
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19Jack Klugman
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20Jon Cryer / 64. Emmy Ödülleri (2012)
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21Jon Stewart / 64. Emmy Ödülleri (2012)
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22Tony Shalhoub
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23Jennifer Aniston
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24Jason Bateman ve Justine Bateman
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25Ron Howard ve Cheryl Howard
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26Esther Rolle
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27Jane Fonda
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28Peter Falk ve Loretta Young
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29Marg Helgenberger ve Jorja Fox
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30Jessica Lange ve Connie Britton / 64. Emmy Ödülleri (2012)
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31Carol Burnett ve E.G. Marshall
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32Shelley Long
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33Shirley MacLaine ve Edward Asner
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34Danny DeVito
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35Tyne Daly ve Georg Stanford Brown
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36John Ritter ve Cybill Shepherd
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37Peter Falk
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38Rutina Wesley
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39Robin Williams, LL Cool J ve Malin Akerman
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40Carl Reiner ve Frank Carroll
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41Peter Dinklage ve Erica Schmidt
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42Eva Longoria
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43Annette Funicello
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44Garry Shandling
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45Loretta Young
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46Polly Bergen ve Peter Ustinov
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47Penny Marshall ve Cindy Williams
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48Fred Astaire
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49Oprah Winfrey
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50Doris Roberts
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51Carol Burnett, E.G. Marshall ve Garry Moore
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52Eileen Brennan
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53Scott Baio
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54Conan O'Brien
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55Walter Cronkite
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56
Maureen Stapleton
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57Ernest Borgnine, Lorne Greene ve Donna Douglas
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58Sherman Hemsley ve Isabel Sanford
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59Kristin Davis
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60Robert Young, Jane Wyatt ve Ed Wynn
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61Debra Messing
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62Lena Olin ve Jennifer Garner
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63Jeff Daniels
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64Melissa Leo
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65Julia Louis-Dreyfus
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66Michael Douglas
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67Betty White
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68
Laura Dern and Mick Jagger
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69
Linda Cardellini
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70Emma Roberts
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71Steven Bochco ve Michael Kozoll
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72Lizzy Caplan a/ 66. Emmy Ödülleri (2014)
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73Matthew McConaughey / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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74Dascha Polanco 66. Emmy Ödülleri (2014)
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75Christina Hendricks/ 66. Emmy Ödülleri (2014)
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76Bruce Willis
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77Ariel Winter ve Gabourey Sidibe 66. Emmy Ödülleri (2014)
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78Niecy Nash / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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79January Jones / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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80Ed O'Neill ve Justin Mikita / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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81Claire Danes / The 66. Emmy Ödülleri (2014)
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82Sarah Silverman / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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83Julia Roberts ve Larry Kramer / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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84Lucy Liu ve Aaron Paul / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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85Martin Short ve Jane Kaczmarek
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86Stephen Colbert / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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87Liev Schreiber, Jessica Lange ve Kerry Washington / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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88Jimmy Fallon, Julianne Hough ve Derek Hough 66. Emmy Ödülleri (2014)
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89Phil Keoghan / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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90Joan Collins
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91Queen Latifah ve Gwendoline Christie / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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92Viola Davis / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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93Laura Linney
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94
Uzo Aduba / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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95Terrence Howard, Regina King ve Taraji P. Henson/ 67. Emmy Ödülleri (2015)
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96Marcia Gay Harden ve Laverne Cox / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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97
Robin Williams ve Valerie Williams
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98Maisie Williams / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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99Marilyn Manson / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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100John Stamos / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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101Kerry Washington / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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102Bradley Whitford
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103Jon Hamm / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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104
Allison Janney / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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105Cyndi Lauper
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106Michelle Pfeiffer ve David E. Kelley / 47. Emmy Ödülleri (1995)
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107Sally Field
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108Keri Russell ve Amy Poehler
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109Tom Hanks ve Rita Wilson
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110Lea Michele
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111Edie Falco
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112Tina Fey
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113Betty White
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114Steve Buscemi, Martin Scorsese ve Jo Andres
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115Anna Faris ve Chris Pratt
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116Alan Cumming
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117
Margo Martindale
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11864. Emmy Ödülleri (2012)
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119Julianne Moore / 64. Emmy Ödülleri (2012)
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120James Van Der Beek, Damon Wayans Jr ve Kimberly Van Der Beek / 64. Emmy Ödülleri (2012)
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121Ginnifer Goodwin / 64. Emmy Ödülleri (2012)
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122Claire Danes ve Hugh Dancy
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123Jon Hamm
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124Kerry Washington
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125
Julianna Margulies ve LL Cool J
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126Judah Friedlander
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127Tracy Morgan ve Megan Wollover
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128Dean Norris
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129Laverne Cox
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130Mason Vale Cotton / 66.Emmy Ödülleri (2014)
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131Teyonah Parris / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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132Jon Hamm / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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133Idris Elba / 66. Emmy Ödülleri (2014)
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134Teyonah Parris / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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135Jennifer Aniston ve Courteney Cox
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136Taraji P. Henson / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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137Conleth Hill, Alfie Allen ca John Bradley / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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138Alan Cumming /67. Emmy Ödülleri (2015)
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139William H. Macy / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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140Jane Krakowski / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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141Conleth Hill ca Alfie Allen / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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142Lena Headey ve Maisie Williams / 67.Emmy Ödülleri (2015)
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143Viola Davis ca Julius Tennon / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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144Ricky Gervais / 67. Emmy Ödülleri (2015)
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145Bryan Cranston ve Aaron Paul