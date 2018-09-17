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Emmy Ödül törenlerine damga vuran anlar

Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri bu sabah sahiplerini buluyor. İşte 70. Emmy Ödülleri öncesi geçmişten günümüze ödül törenlerine damga vuran anlar.

  • 1

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Sofia Vergara / 66. Emmy Ödülleri (2014)

  • 2

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Derek Hough / (2013)



  • 3

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Julie Bowen (2009)
  • 4

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Giancarlo Esposito ve Aaron Paul / 64. Emmy Ödülleri (2012)

  • 5

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jimmy Kimmel ve Tracy Morgan 64. Emmy Ödülleri (2012)
  • 6

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Eva Longoria ve Kim Kardashian West
  • 7

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Bryan Cranston / 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 8

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Michael J. Fox ve Howie Mandel
  • 9

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Zoe Kazan / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 10

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Anthony Anderson ve Nathan Anderson /67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 11

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    James Gandolfini ve Edie Falco
  • 12

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Patricia Heaton, Ted Allen, Thom Filicia, Carson Kressley ve Kyan Douglas

  • 13

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Tom Hanks ve Steven Spielberg
  • 14

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Edward James Olmos
  • 15

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Mickey Rooney, Aaron Spelling ve Carolyn Jones
  • 16

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Danielle Brooks / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 17

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Mary Tyler Moore, Jimmy Durante ve Jerry Van Dyke
  • 18

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Claire Danes / 64. Emmy Ödülleri (2012)
  • 19

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jack Klugman
  • 20

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jon Cryer / 64. Emmy Ödülleri (2012)
  • 21

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jon Stewart / 64. Emmy Ödülleri (2012)
  • 22

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Tony Shalhoub
  • 23

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jennifer Aniston
  • 24

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jason Bateman ve Justine Bateman
  • 25

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Ron Howard ve Cheryl Howard
  • 26

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Esther Rolle
  • 27

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jane Fonda
  • 28

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Peter Falk ve Loretta Young
  • 29

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Marg Helgenberger ve Jorja Fox
  • 30

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jessica Lange ve Connie Britton / 64. Emmy Ödülleri (2012)
  • 31

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Carol Burnett ve E.G. Marshall
  • 32

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Shelley Long
  • 33

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Shirley MacLaine ve Edward Asner
  • 34

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Danny DeVito
  • 35

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Tyne Daly ve Georg Stanford Brown
  • 36

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    John Ritter ve Cybill Shepherd
  • 37

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Peter Falk
  • 38

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Rutina Wesley
  • 39

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Robin Williams, LL Cool J ve Malin Akerman
  • 40

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Carl Reiner ve Frank Carroll
  • 41

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Peter Dinklage ve Erica Schmidt
  • 42

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Eva Longoria
  • 43

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Annette Funicello
  • 44

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Garry Shandling
  • 45

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Loretta Young
  • 46

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Polly Bergen ve Peter Ustinov
  • 47

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Penny Marshall ve Cindy Williams
  • 48

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Fred Astaire
  • 49

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Oprah Winfrey
  • 50

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Doris Roberts
  • 51

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Carol Burnett, E.G. Marshall ve Garry Moore
  • 52

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Eileen Brennan
  • 53

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Scott Baio
  • 54

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Conan O'Brien
  • 55

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Walter Cronkite
  • 56

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni

    Maureen Stapleton
  • 57

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Ernest Borgnine, Lorne Greene ve Donna Douglas
  • 58

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Sherman Hemsley ve Isabel Sanford
  • 59

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Kristin Davis
  • 60

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Robert Young, Jane Wyatt ve Ed Wynn
  • 61

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Debra Messing
  • 62

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Lena Olin ve Jennifer Garner
  • 63

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jeff Daniels
  • 64

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Melissa Leo
  • 65

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Julia Louis-Dreyfus
  • 66

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Michael Douglas
  • 67

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Betty White
  • 68

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni

    Laura Dern and Mick Jagger

  • 69

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni

    Linda Cardellini
  • 70

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Emma Roberts
  • 71

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Steven Bochco ve Michael Kozoll
  • 72

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Lizzy Caplan a/ 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 73

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Matthew McConaughey / 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 74

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Dascha Polanco 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 75

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Christina Hendricks/ 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 76

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Bruce Willis
  • 77

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Ariel Winter ve Gabourey Sidibe 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 78

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Niecy Nash / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 79

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    January Jones / 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 80

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Ed O'Neill ve Justin Mikita / 66. Emmy Ödülleri (2014)

  • 81

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Claire Danes / The 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 82

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Sarah Silverman / 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 83

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Julia Roberts ve Larry Kramer / 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 84

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Lucy Liu ve Aaron Paul / 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 85

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Martin Short ve Jane Kaczmarek
  • 86

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Stephen Colbert / 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 87

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Liev Schreiber, Jessica Lange ve Kerry Washington / 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 88

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jimmy Fallon, Julianne Hough ve Derek Hough 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 89

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Phil Keoghan / 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 90

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Joan Collins
  • 91

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Queen Latifah ve Gwendoline Christie / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 92

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Viola Davis / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 93

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Laura Linney
  • 94

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni

    Uzo Aduba / 67. Emmy Ödülleri (2015)

  • 95

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Terrence Howard, Regina King ve Taraji P. Henson/ 67. Emmy Ödülleri (2015)

  • 96

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Marcia Gay Harden ve Laverne Cox / 67. Emmy Ödülleri (2015)

  • 97

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni

    Robin Williams ve Valerie Williams

  • 98

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Maisie Williams / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 99

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Marilyn Manson / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 100

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    John Stamos / 67. Emmy Ödülleri (2015)


  • 101

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Kerry Washington / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 102

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Bradley Whitford
  • 103

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jon Hamm / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 104

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni

    Allison Janney / 67. Emmy Ödülleri (2015)



  • 105

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Cyndi Lauper
  • 106

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Michelle Pfeiffer ve David E. Kelley / 47. Emmy Ödülleri (1995)
  • 107

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Sally Field
  • 108

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Keri Russell ve Amy Poehler
  • 109

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Tom Hanks ve Rita Wilson
  • 110

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Lea Michele
  • 111

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Edie Falco
  • 112

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Tina Fey
  • 113

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Betty White
  • 114

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Steve Buscemi, Martin Scorsese ve Jo Andres
  • 115

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Anna Faris ve Chris Pratt
  • 116

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Alan Cumming
  • 117

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni

    Margo Martindale
  • 118

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    64. Emmy Ödülleri (2012)
  • 119

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Julianne Moore / 64. Emmy Ödülleri (2012)
  • 120

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    James Van Der Beek, Damon Wayans Jr ve Kimberly Van Der Beek / 64. Emmy Ödülleri (2012)
  • 121

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Ginnifer Goodwin / 64. Emmy Ödülleri (2012)
  • 122

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Claire Danes ve Hugh Dancy
  • 123

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jon Hamm
  • 124

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Kerry Washington
  • 125

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni

    Julianna Margulies ve LL Cool J

  • 126

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Judah Friedlander
  • 127

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Tracy Morgan ve Megan Wollover
  • 128

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Dean Norris
  • 129

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Laverne Cox
  • 130

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Mason Vale Cotton / 66.Emmy Ödülleri (2014)
  • 131

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Teyonah Parris / 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 132

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jon Hamm / 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 133

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Idris Elba / 66. Emmy Ödülleri (2014)
  • 134

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Teyonah Parris / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 135

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jennifer Aniston ve Courteney Cox
  • 136

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Taraji P. Henson / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 137

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Conleth Hill, Alfie Allen ca John Bradley / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 138

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Alan Cumming /67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 139

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    William H. Macy / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 140

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Jane Krakowski / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 141

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Conleth Hill ca Alfie Allen / 67. Emmy Ödülleri (2015)

  • 142

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Lena Headey ve Maisie Williams / 67.Emmy Ödülleri (2015)
  • 143

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Viola Davis ca Julius Tennon / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 144

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Ricky Gervais / 67. Emmy Ödülleri (2015)
  • 145

    Emmy Ödülleri, Emmy Ödülleri'nini unutulmaz anları, Emmy Ödül töreni
    Bryan Cranston ve Aaron Paul
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