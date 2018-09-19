Emmy Ödülleri sonrası 9 dizi önerisi
Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri sonrası listenize alabileceğiniz; ödülleriyle ön plana çıkan 9 dizi ve 1 film önerisi...
-
1
The Marvelous Mrs Maisel
IMDb puanı: 8,7
-
2
The Americans
IMDb puanı: 8,4
-
3
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
IMDb puanı: 8,5
-
4
Barry
IMDb puanı: 8,1
-
5
The Crown
IMDb puanı: 8,7
-
6
Seven Seconds
IMDb puanı: 7,7
-
7
Godless
IMDb puanı: 8,4
-
8
Westworld
IMDb puanı: 8,9
-
9
Game of Thrones
IMDb puanı: 9,5
-
10
Bonus: En iyi tv filmi ödülünü kazanan USS Callister