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Emmy Ödülleri sonrası 9 dizi önerisi

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri sonrası listenize alabileceğiniz; ödülleriyle ön plana çıkan 9 dizi ve 1 film önerisi...

  • 1

    The Marvelous Mrs Maisel 

    IMDb puanı: 8,7

  • 2

    The Americans 

    IMDb puanı: 8,4

  • 3

    The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

    IMDb puanı: 8,5

  • 4

    Barry

    IMDb puanı: 8,1

  • 5

    The Crown 

    IMDb puanı: 8,7

  • 6

    Seven Seconds

    IMDb puanı: 7,7

  • 7

    Godless

    IMDb puanı: 8,4

  • 8

    Westworld 

    IMDb puanı: 8,9

  • 9

    Game of Thrones 

    IMDb puanı: 9,5

  • 10

    Bonus: En iyi tv filmi ödülünü kazanan USS Callister

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