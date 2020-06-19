Emmy Ödülleri'nde değişiklik

Televizyon Akademisi en iyi drama ve en iyi komedi dizisi kategorileri için, bu yıldan başlamak üzere her yıl sekiz aday göstereceğini duyurdu.

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19.06.2020 - 09:45

Kural değişikliğinin ilk kez yaşanacağı 72. Emmy Ödülleri için adaylar 28 Temmuz Salı günü açıklanacak ve kazananlar için oylama süreci de başlayacak.







Bu iki kategoride sekiz aday kesin olurken, diğer kategorilerde bu durum gönderilen başvuru sayısına bağlı olacak ve en fazla sekiz aday olacak şekilde açıklanacak.







Eğer, bir kategori 240 ya da daha fazla başvuru alırsa, o kategori de sekiz aday çıkartabilecek. Komedi ve drama dizisi kategorilerinde başvuru sayısına bakılmaksızın her zaman sekiz aday gösterilecek.







Akademi, bu yılın Emmy programlarına yapılan toplam başvuruların bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını bildirdi.







Televizyon Akademisi Başkanı Frank Scherma yaptığı açıklamada; “Sunumlardaki artış, yeni seslerin sayısının, yeni televizyon platformlarının ve sektörümüzdeki mevcut platformlardan gelen içeriklerin artışınının ve elbette muazzam büyümenin bir yansıması. COVID-19'dan kaynaklanan üretim askıya alınmasına rağmen, bu yılki yarışma için sunulan çok sayıda mükemmel iş var” dedi.

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