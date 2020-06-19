Emmy Ödülleri'nde değişiklik

Televizyon Akademisi en iyi drama ve en iyi komedi dizisi kategorileri için, bu yıldan başlamak üzere her yıl sekiz aday göstereceğini duyurdu.

19.06.2020 - 09:45

Emmy Ödülleri'nde değişiklik - 1
Kural değişikliğinin ilk kez yaşanacağı 72. Emmy Ödülleri için adaylar 28 Temmuz Salı günü açıklanacak ve kazananlar için oylama süreci de başlayacak.


Emmy Ödülleri'nde değişiklik - 2
Bu iki kategoride sekiz aday kesin olurken, diğer kategorilerde bu durum gönderilen başvuru sayısına bağlı olacak ve en fazla sekiz aday olacak şekilde açıklanacak.


Emmy Ödülleri'nde değişiklik - 3
Eğer, bir kategori 240 ya da daha fazla başvuru alırsa, o kategori de sekiz aday çıkartabilecek. Komedi ve drama dizisi kategorilerinde başvuru sayısına bakılmaksızın her zaman sekiz aday gösterilecek.


Emmy Ödülleri'nde değişiklik - 4
Akademi, bu yılın Emmy programlarına yapılan toplam başvuruların bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını bildirdi.


Emmy Ödülleri'nde değişiklik - 5
Televizyon Akademisi Başkanı Frank Scherma yaptığı açıklamada; “Sunumlardaki artış, yeni seslerin sayısının, yeni televizyon platformlarının ve sektörümüzdeki mevcut platformlardan gelen içeriklerin artışınının ve elbette muazzam büyümenin bir yansıması. COVID-19'dan kaynaklanan üretim askıya alınmasına rağmen, bu yılki yarışma için sunulan çok sayıda mükemmel iş var” dedi.

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